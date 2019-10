Lehtikuva/Vesa Moilanen

Unelma saattaa muuttua todeksi tiistaina.

Suomen A-maajoukkue on huomenna alkavalla EM-karsintakierroksella tilanteessa, jossa ikiaikaisen unelman toteutuminen on jo nuolaisun päässä. Lauantaina Bosnian vieraissa ja tiistaina Armenian kotona kohtaava Huuhkajat on lähempänä himoittua arvokisapaikkaa kuin koskaan aikaisemmin.

Edellisen kerran kisapaikka oli lähellä syksyllä 2007. Nykyisin Crystal Palacea luotsaava Roy Hodgson johdatti tuolloin Suomen vaikean karsintalohkon kärkipäähän. Paikka Sveitsin ja Itävallan EM-kisoihin olisi toteutunut vierasvoitolla Portugalista viimeisellä kierroksella. Ottelusuunnitelma toimi, ja kivikova isäntämaa pidettiin nollilla. Suomi ei kuitenkaan kyennyt viimeistelemään harvoista paikoistaan maalia, joka olisi räjäyttänyt taivaan auki.

Nyt ikkuna on 12 vuoden takaista huomattavasti suurempi. Karsintalohkon kärjessä porskuttaa Italia, joka on käytännössä jo lunastanut kisapaikkansa puhtaalla pelillä. Paikka varmistuu matemaattisestikin lauantaina, jos jälleen pahasti kompuroinut Kreikka kaatuu kotiottelussa.

Suomi on lohkon kakkosena kiinni toisessa kisapaikassa. Huuhkajilla on kolmen pisteen kaula yllättäjämaa Armeniaan. Lauantaina terästeollisuuskaupunki Zenicassa Suomen haastava Bosnia-Hertsegovina on jäänyt viiden pisteen päähän. Lohkon muut joukkueet Kreikka ja Liechtenstein ovat jo ulkona taistelusta.

Mikäli Suomi onnistuu voittamaan ennakolta helpoiksi povatut kotiottelut Armeniaa ja Liechtensteinia vastaan, Bosnia tarvitsee lopuista neljästä ottelusta täydet pisteet Suomen ohittamiseen. Armenia jää varmasti Suomen taakse näillä tuloksilla, jos se häviää tiistaina Turussa. Tällöin kisapaikkaa päästäisiin juhlimaan kenties marraskuun Liechtenstein-kotiottelussa.

Unelma saattaa muuttua todeksi jo tiistaina, jos Huuhkajat kykenee repimään tasapelin tai voiton Zenican ottelusta, lyö Armenian ja muista kamppailuista saadaan sopivat tulokset.

Lauantaina vastaan asettuvan Bosnia-Hertsegovinan jalkapallo on ajautunut vakavaan kriisiin. Sekavasta tilanteesta kertoo paljon se, että maajoukkueen päävalmentaja Robert Prosinečki on jo kaksi kertaa ilmoittanut eroavansa tehtävästään, mutta jatkaa edelleen joukkueen peräsimessä.

Maan jalkapalloliiton puheenjohtaja Elvedin Begić on ollut viime aikoina voimistuvan kritiikin ja korruptiosyytteiden kohteena siitäkin huolimatta, että Begićin aikakaudella bosnialaisessa jalkapallossa on nähty useita positiivisia edistysaskelia – alkaen vuoden 2014 historiallisesta MM-kisapaikasta.

Kritiikin taustalla on Bosnian jalkapallon värikäs menneisyys kabineteissa. 2010-luvun alun korruptioskandaalin varjot vaikuttavat edelleen jalkapalloväen asenteisiin. Tuolloin FIFAn asettama komitea suoritti puhdistuksen Bosnian liitossa, mutta luottamus ei ole palautunut. Lauantaina katsomossa nähtäneen jälleen ”Savez Napolje” -banderolleja, mikäli Bosnian kannattajat ovat ylipäätään paikalla ottelussa. Vapaa suomennos iskulauseelle on ”liittouma pois”.

Viheriön puolella Bosnia lähtee kuolemanotteluunsa siipirikkoisena. Maan ykköstykki Edin Džeko mursi poskiluunsa AS Roman ottelussa viime viikolla eikä pelaa lauantaina. Sen sijaan Arsenalin toppari Sead Kolašinac on tällä kertaa mukana laittamassa kapuloita Pukki-partyn rattaisiin.

Suomi pääsee puolestaan otteluun vapautunein mielialoin. Pakkovoitosta ei tarvitse puhua, mutta piste tai kolme olisi jo ratkaiseva askel kohti kisoja. Merkittäviä poissaoloja ei ole, ja Leverkusenin Joel Pohjanpalo palaa kokoonpanoon toivuttuaan pitkästä loukkaantumisesta. ”Riveluutio” jatkaa etenemistään, ja viikonloppuna näemme juhlat Bosnian sodan jälkeen restauroidulla Mostarin sillalla.

Lauantain vakiokupongilta löytyy karsintaotteluiden ohella Englannin alempien sarjatasojen vääntöjä. Italia haluaa varmistaa kisapaikkansa jo nyt. Täysin tuuliajolla olevasta Kreikasta ei ole sille vastusta kohteessa 3.

Armenia on suosikki vierasottelussa Liechtensteinia vastaan, mutta joukkue joutuu Suomi-jahtiin ilman tähtipelaaja Henrikh Mkhitarjania, jonka oikean jalan lähentäjälihas on venähtänyt. Vierasvoitto varmistetaan täten ristillä.

