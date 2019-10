Jarno Mela

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki haluaa tietää, mihin toimiin Suomi aikoo ryhtyä EU:n puheenjohtajamaana Pohjois-Syyrian kurdien ja alueen turvallisuustilanteen vakauden puolustamiseksi.

Yhdysvallat antaa Turkin aloittaa hyökkäyksen Pohjois-Syyrian kurdeja vastaan. Arhinmäki jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen Syyrian kurdien tilanteesta.

Laaja kansainvälinen liittouma on tukenut kurdijoukkoja Pohjois-Irakissa ja Pohjois-Syyriassa, jossa kurdeilla on ollut aivan keskeinen rooli taistelussa ääri-islamistista terrorijärjestö Isisiä vastaan. Nyt Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin politiikka uhkaa vakavasti pyrkimyksiä rauhaan. Arhinmäki haluaa tietää, mihin toimiin Suomi aikoo ryhtyä EU:n puheenjohtajamaana Pohjois-Syyrian kurdien ja alueen turvallisuustilanteen vakauden puolustamiseksi.

Vaarana Isisin uusi nousu Syyriassa

– Trump kääntää selkänsä kurdeille ja kansainväliselle liittoumalle sallimalla Turkin aloittaa operaation kurdien hallitsemilla alueilla Syyriassa. On kansainvälisten periaatteiden vastaista, että yksi maa antaa toiselle luvan hyökätä kolmanteen maahan. Jos Turkki käy kurdien kimppuun, vaarana on alueen epävakautuminen ja jopa äärijärjestö Isisin uusi nousu Syyriassa, sanoo Arhinmäki.

Kurdit ovat auttaneet koko maailmaa Isisin vastaisessa taistelussa. Kurdit ovat onnistuneet syöksemään Isisin vallasta laajoilla alueilla ja ylläpitävät vakautta vaikeissa olosuhteissa.

– On kohtuullista, että Suomi EU:n puheenjohtajana pyrkisi nyt vakauttamaan tilannetta ja tukemaan rauhanomaisen ratkaisun etsimistä Pohjois-Syyrian tilanteeseen.

Suomen ulkoministeriö on aikaisemmin puoltanut asevientilupia Turkkiin, vaikka hallitusohjelmassa on sitouduttu siihen, ettei puolustusmateriaalia viedä sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin. Myös EU:n yhteinen kanta ja kansainvälinen asekauppasopimus sitovat Suomea. Molemmat kieltävät asekaupan maihin, joissa on riski aseiden käytöstä ihmisoikeusloukkauksiin.

– Hallituksen ja ulkoministeriön on nyt arvioitava uudelleen asevientilupien myöntämistä jatkossa Turkkiin. Kurdeja ei saa hylätä. Turkin suunnittelemat sotatoimet pitää tuomita ja estää, sanoo Arhinmäki.