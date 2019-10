Jarno Mela

”Valtion on tehtävä kaikki sen eteen, ettei yksityisen kysynnän hiipuminen muutu massatyöttömyydeksi.”

Eduskunnassa tiistaina alkaneessa budjetin lähetekeskustelussa väitellään koko viikko siitä, onko Rinteen hallituksen ensimmäinen budjetti vastuuton vai nimenomaan vastuullinen. Oppositio viittaa heikkeneviin talousnäkymiin ja vastustaa alijäämän kasvattamista.

Vasemmistoliiton mielestä uhkaava pahan kierre pitääkin katkaista.

– Talouspolitiikan suuri linja on nyt poikkeuksellisen hyvä. Koska kasvu on hiipumassa, on lievästi elvyttävä linja oikea. Valtion on tehtävä kaikki sen eteen, ettei yksityisen kysynnän hiipuminen muutu massatyöttömyydeksi, kansanedustaja Jussi Saramo sanoi vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa.

Kaikki eduskuntaryhmät ovat huolissaan maailmantaloudessa näkyvistä suurista uhkakuvista, mutta niiden vastaus siihen on erilainen. Oikeisto-oppositio kiristäisi rahahanoja, vasemmiston mielestä tässä tilanteessa pitääkin elvyttää.

– Mikäli keskuspankkien markkinoille syytämä raha ei riitä pitämään finanssikapitalismin korttitaloa pystyssä, ei Suomi pysty yksin estämään romahdusta. On erinomaista, että siihenkin on nyt varauduttu, kun meillä on käytössämme miljardin euron elvytyspuskuri, jolla yhdessä perinteisten elvytysvälineiden kanssa voidaan tehdä paljon pahan kierteen katkaisemiseksi ja kotimaisen laman estämiseksi, Saramo sanoi.

Hänen mukaansa talouspolitiikan linja on nyt selvästi aiempaa reilumpi, vastuullisempi ja järkevämpi.

Hyvinvointivaltio peruskorjauksessa



Saramo iloitsi tilaisuudesta pitää juuri tänään Vasemmiston ryhmäpuhe, kun Suomi on tekemässä täyskäännöstä ja hyvinvointivaltiota aletaan peruskorjata sen purkamisen sijaan.

– Politiikkaa ei tehdä vain harvoille pääomilla eläville, vaan kaikkien yhteiseksi hyväksi. Kaikkea ei kuitenkaan ole mahdollista korjata kerralla ja osassa asioita vasemmisto olisi halunnut nopeampaa etenemistä.

– Vasemmistolle tärkeää on inhimillisyys tänään ja huomenna, kun vanhuksista ja sairaista pidetään huolta. Yhtä tärkeää on lopettaa tulevaisuudesta leikkaaminen, kun koulutusta aletaan vuosien heikennysten jälkeen parantaa. Kestävä tulevaisuus edellyttää meiltä myös toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, Saramo luetteli.

Saramo kertasi budjetissa eteneviä vasemmistoliitolle tärkeitä hankkeita varhaiskasvatuksesta koulutukseen, terveyserojen kaventamisesta sosiaaliturvan parantamiseen.

– Peruskoulumme on ollut kansainvälinen menestys, mutta oppimistulokset ovat viime vuosina heikentyneet. Symbolista on, että haasteeseen tarttuu uusi kansanrintamahallitus, olihan peruskoulu alkuperäisen kansanrintaman luomus. Perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma on erinomainen tulevaisuusinvestointi, Saramo sanoi.

Köyhiltä leikkaaminen ei lisää työllisyyttä



Hallitukselle keskeisestä työllisyystavoitteesta Saramo totesi, että markkinoiden vetoon ei voi enää luottaa. On tehtävä myös vaikuttavia poliittisia toimenpiteitä.

– Edellinen hallitus markkinoi sosiaaliturvan heikennykset työllisyystoimina. Oppositiosta on esitetty, että samaa linjaa jatkettaisiin, mutta on epäuskottavaa, että leikkaamalla ennestään köyhiltä voitaisiin pakottaa ihmisiä töihin, joista saatavalla palkalla ei elä.

– Pohjoismaissa hyväksi havaittu keino on aktiivinen työllisyyspolitiikka ja palkkatukijärjestelmään panostaminen, jota tervehdimme ilolla. Palkkatuki parantaa ikääntyneiden, vajaatyökykyisten, pitkäaikaistyöttömien ja työttömyyden takia alaa vaihtavien mahdollisuuksia työllistyä. Ihmiset kyllä haluavat olla mukana rakentamassa yhteiskuntaa, kun siihen annetaan mahdollisuus.