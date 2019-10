Lehtikuva/Timo Jaakonaho

Satakunnassa esitettiin uusia ratahankkeita, Savo-Karjalassa kiirehdittiin nopeuden nostamista.

Vasemmistoliiton piirikokouksissa viikonloppuna kiirehdittiin ratahankkeita. Satakunnan piirijärjestö esittää Uudenkaupungin–Rauman–Porin sekä Haapamäen ratahankkeiden käynnistämistä. Savo-Karjalan Vasemmisto esittää, että Karjalan- ja Savon ratojen nopeudennosto 200 kilometriin tunnissa aloitetaan kuluvalla hallituskaudella.

Rataverkon laajentaminen tukee työvoiman liikkumista ja vähäpäästöistä ilmastopolitiikkaa, totesi Satakunnan Vasemmisto. Sen mukaan Satakunta on teollinen ja positiivisen rakennemuutoksen maakunta, kokoaan suurempi, koska Satakunnassa tuotetaan enemmän vientiä kuin monessa muussa maakunnassa. Teollisuuden toimintaedellytysten kipukohtana on huonot liikenneyhteydet.

Piirijärjestön esittämällä uudella ratayhteydellä turvataan teollisuuden kuljetustarpeita laajasti. Radalla hyödynnetään Satakunnan satamien kasvavaa kapasiteettia ja kevennetään maanteiden liikennettä. Suomen viennistä noin 40 prosenttia kulkee länsirannikon satamien kautta ja tavaraviennin arvosta noin 30 prosenttia tuotetaan Valtatie 8:n varrella.

Lisäksi uusi rata tuo kaivattua joustavuutta joukkoliikenteeseen. Nyt henkilöliikenteen yhteydet ovat heikot.

”Ratahankkeen ympäristövaikutukset ja taloudelliset hyödyt ovat kiistattomat ja sitä on edistettävä laajalla yhteistyöllä. Satakunnan Vasemmistoliitto tukee kaikkia ratahankkeista tehtyjä myönteisiä esityksiä. Seutukunnallisella yhteistyöllä on voimaa ja vaikutusta”, piirijärjestö totesi.

”Itä-Suomeen nopeammat raideyhteydet”



Henkilöliikenteen matkustajamäärät ovat lisääntyneet viime vuosina huomattavasti, mutta matkustusajat Joensuusta, Kuopiosta ja Kajaanista Helsingin suuntaan eivät ole viimeisen kymmenen vuoden aikana lyhentyneet lainkaan, harmitteli Savo-Karjalan Vasemmisto. Matkanteko on jopa hidastunut muun muassa huonokuntoisten siltojen vuoksi.

Karjalan radalle jää Luumäki–Imatra-hankkeen valmistuttua 16 tasoristeystä, Kouvola–Kuopio -välillä niitä on 19. Näiden poistaminen ja nopeustason nostoon vaadittavat ratageometriamuutokset ovat tehtävissä nopealla aikataululla ja kohtuullisin kustannuksin, piirijärjestö totesi. Lisäksi tasoristeysten poisto on aloitettava Kuopion ja Kontiomäen välillä, missä niitä on 66.

Nopeudennosto lyhentäisi matkustusaikoja Joensuusta ja Kuopiosta Helsinkiin merkittävästi, noin puolella tunnilla ilman itäistä oikorataakin, joka toteutuu aikaisintaan 2030-luvulla. Kajaanista ajansäästö lähentelisi tuntia.

Entiset puheenjohtajat jatkavat



Satakunnan Vasemmiston puheenjohtajana jatkaa euralainen Petri Salminen. Porilainen Oili Heino jatkaa ensimmäisenä varapuheenjohtajana ja raumalainen Tapio Ailasmaa toisena varapuheenjohtajana. Salminen on piirin ehdokas puoluehallitukseen marraskuussa Kuopiossa kokoontuvassa vasemmistoliiton puoluekokouksessa.

Savo-Karjalan Vasemmiston puheenjohtajana jatkaa kuopiolainen Janne Parkkila. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Juha-Pekka Reijonen Joensuusta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Jani From Suonenjoelta.

Piirijärjestö esittää optiikan suunnittelija Joni Oravaa Joensuusta puoluevaltuuston varapuheenjohtajaksi. Orava on toiminut puoluevaltuuston jäsenenä 2016–2019 ja Pohjois-Karjalan Vasemmiston puheenjohtajana 2014–2017.