Vieläkö joku muistaa, kuinka noin 40 vuotta sitten porvaripiireissä haukuttiin niin sanottua METELI-tutkimusta. Rätkytys sai huvittavia piirteitä: esimerkiksi eräs nimeltä mainitsematon kansanedustaja todisteli puhujapöntöstä, miten METELI-tutkimus on vasemmistolaisesti värittynyttä nollatutkimusta. Asiaansa hän perusteli muun muassa sillä, että Helsingin kaupunki on jo tehnyt melututkimuksen ja että METELI-tutkimus on sen kanssa päällekkäinen, siis turha. Arvon kansanelätin olisi kannattanut hieman tutustua aiheeseen eikä haukuskella kuulopuheiden perusteella. METELI oli lyhenne metallityöväen liikuntakäyttäytymisestä. Melun kanssa sillä ei ollut mitään tekemistä.

Nyt syksyllä 2019 Anu Kantolan ja Hanna Kuuselan tutkimusta ”Huipputuloiset – Suomen rikkain promille” haukuttiin jo ennen työn varsinaista julkistamista. Kritiikki on saanut samantapaisia piirteitä kuin meteli-inttäminen viime vuosituhannella.

Onneksi Helsingin Sanomat – maamme suurin mediavaikuttaja – tunsi tällä kertaa vastuunsa ja pyysi ja julkaisi professori Pertti Alasuutarin puolueettoman arvion tutkimuksesta. Tulos: tutkimus on huolella tehty.

Eli siirtykäämme rahaeliitin ajatusten arviointiin tehdyn tutkimuksen laadullisista menetelmistä jahnaamisen sijaan.

Juha Jurvelius

Savonlinna