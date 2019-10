Jussi Joentausta

Dilemma käsittelee kappaleissaan omakohtaisten kokemustensa kautta perheväkivaltaa, koulukiusaamista ja ulkopuolisuutta.

Uraansa aloitteleva Dilemma on ehtinyt jo kavuta virallisen listan kärkeen ja saamaan Vuoden hyvä teko lapselle -tunnustuksen. Tunnustukseen johtanutta perheväkivaltaa käsittelevää Mä en pelkää sua enää -kappaletta ei ollut tarkoitus edes julkaista. Kappaleesta videon ohjannut Faruk Nazeri kuitenkin ihastui siihen ja ehdotti, että Dilemma olisi aiheesta yhteydessä Ensi- ja turvakotien liittoon.

– Soitin sinne ja kerroin, että mulla on tämmönen biisi, joka voisi auttaa tyyppejä, jotka ovat kokeneet samankaltaisia juttuja.

Kappaleesta tehdyllä videolla esiintyvät muun muassa Juha Veijonen ja Pirjo Lonka.

”Olen itse mun kaikista suurin lähdemateriaali.”

– Perheväkivaltaan liittyy paljon tabuja, ja se on aika kosketusherkkä aihe. Oli hienoa, että niin moni ihminen halusi olla mukana, kun nostin aihetta esille.

Videon myötä saamaansa tunnustukseen artisti suhtautuu ristiriitaisesti.

ILMOITUS

– Tietyllä tavalla sen saaminen tuntui jotenkin väärältä, koska tein sen biisin itsekkäistä syistä. Sain purettua siihen omaa pahaa oloani. Yritän kuitenkin ajatella niin, että olen pystynyt omalla avoimuudella auttamaan muita ihmisiä.

Vahingossa muusikoksi

Vielä kolme vuotta sitten Dilemma ei tiennyt musiikin teosta mitään.

– Julkaisin biisin, jonka olin tehnyt sen hetkiselle seurustelukumppanilleni. Sen jälkeen levy-yhtiö otti yhteyttä ja ehdotti tapaamista. He kysyivät, että onko mulla jotain muita biisejä. Itseäni nauratti, että en ole silleen artisti tai muusikko, eikä mulla ole tässä mitään biisejä.

– Muistan aina, kun levy-yhtiön edustaja sanoi, että mies on oikea, nyt sen pitää vaan oppia tekemään musaa, Dilemma muistelee.

Saamaansa mahdollisuuteen artisti on tyytyväinen. Nimi hänellä oli jo ennen levy-yhtiön yhteydenottoa.

– Kun alettiin kuuntelemaan ja harjoittelemaan musiikin tekoa, niin ajateltiin, että on pakko olla joku taitelijanimi. Niitä etsittiin sivistyssanakirjasta ja mun mielestä dilemma vaan oli kaikista coolein sana mitä löysin.

– Musiikkini on tosi dramaattista, se kertoo valinnoistani ja siinä on tosi paljon ristiriitaa. Ehkä musta on tullut niin ristiriitainen tyyppi sen takia, että olen valinnut taitelijanimeksi Dilemman joskus 14–15-vuotiaana.

Omista kokemuksista biiseiksi

Dilemman kappaleet ovat henkilökohtaisia ja käsittelevät vaikeita asioita.

– Kyllä mä olen itse mun kaikista suurin lähdemateriaali, hän sanoo.

– Kappaleet syntyvät omasta elämästäni. Biisi, josta levy-yhtiö kiinnostui oli semmonen, jossa olin kirjoittanut omasta kokemuksesta. Prosessi on yhä hyvin samankaltainen, haluan kertoa siitä mitä tunnen, mitä olen kokenut ja mitä ajattelen.

Dilemma sanoo, että äärimmäiset tunteet viha, toivo, rakkaus ja kipu saavat hänet kirjoittamaan. Hän kokee myös positiiviseksi sen, että ura on alkanut vasta aikuisiällä.

– Tunnen olevani älykkäämpi kuin olisin ollut alle parikymppisenä. Uskon, että nyt on oikea hetki kertoa siitä, mitä olen kokenut. Ei tarvitse kuvailla sitä, miltä tuntuu olla koulukiusattu, vaan voin kertoa miten selvisin siitä ja sen jättämistä tunteista ja miten se vaikutti muhun.

Musiikki on vaikutuskanava

– Annan musiikillani äänen kaikille, jotka on kokeneet samankaltaisia juttuja. Nämä ovat kuitenkin semmoisia universaaleja tunteita: kiusatuksi tulemisen pelko, yksin jääminen, ulkopuolisuus ja omien vaikeuksien selättäminen.

Artisti on saanut paljon viestejä samoja asioita kokeneilta.

– Olen huomannut, että nämä ovat ihan superyleisiä aiheita, joista vaan aika harvoin tulee puhuttua. Toki tänä päivänä se puhumisen kynnys on huomattavasti matalampi ja ihmiset ovat paljon rohkeampia ja avoimempia puhumaan asiasta kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten.

Dilemma kokee myös voivansa vaikuttaa oman musiikkinsa kautta.

– Uskon, että mulla muusikkona voi olla ihan yhtä suuri voima, kun vaikka Suomen suurimmilla poliitikoilla. Kaikilla ihmisillä on yhtä iso mahdollisuus vaikuttaa asioihin, tietoisesti tai tiedostamatta.

Dilemman esikoisalbumi Feenix julkaistiin 30. elokuuta. Levyllä vierailevat muun muassa Pelle Miljoona, Paleface, Mira Luoti ja Tuomas Kauhanen.