Li Andersson: Kuka on ahkeran keskiluokan kukkarolla?

Ahkeruus on ollut kovassa huudossa erityisesti kokoomuksessa, jonka hampaissa on ollut palkansaajien veroluontoisten maksujen kiristyminen 0,4 prosenttiyksiköllä. He yrittävät luoda kuvaa siitä, että Rinteen hallitus kävisi tavallisen työssäkäyvän veronmaksajan kukkarolla. Tämä ei pidä paikkaansa.

Palkansaajien veronluontoisten maksujen nousulla ei ole mitään tekemistä Rinteen hallituksen kanssa. Ne johtuvat suoraan kiky-sopimuksesta.

Kiky-sopimus oli miljardiluokan tulonsiirto työntekijöiltä työnantajille. Työnantajien sosiaalimaksuja alennettiin ja työntekijöiden maksuja vastaavasti korotettiin. Vaikutus on vuonna 2020 Veronmaksajien keskusliiton mukaan noin 10 euroa kuussa 3 500 euron kuukausituloilla ja noin 30 euroa kuukaudessa, jos tienaa 5 700 euroa.

Näistä muutoksista äänestettiin eduskunnassa viime kaudella, ja vain yksi eduskuntaryhmä äänesti niitä vastaan. Se ryhmä oli vasemmistoliitto. Mikään muu ryhmä ei nähnyt valtavassa tulonsiirrossa mitään ongelmaa.

Maksumuutokset hyödyttävät yrityksiä yhteensä 6,5 miljardilla eurolla vuosina 2017–2020, jolloin suurimpien yritysten maksamat osingot kasvavat ennätyksiin ja suomalaisten yritysten investointiaste on ennätyksellisen matala.

Monelle suomalaiselle paljastuu kiky-sopimukseen liittyvät palkkojen leikkaukset vasta nyt, koska maksumuutoksia kompensoitiin isoilla veronkevennyksillä keski- ja suurituloisille. Veronkevennykset ovat selittävä tekijä sille, että edellinen hallitus teki alijäämäisiä budjetteja nousukaudellakin ja sille, että se leikkasi pienituloisilta ja koulutuksesta.

Veronkevennykset oli pakko rahoittaa jotenkin. Niinpä leikattiin työttömyysturvasta, kansaneläkkeistä, opintorahasta, lääkekorvauksista, asiakasmaksujen omavastuista, korkeakouluista, päiväkodeista ja ammatillisista oppilaitoksista.

Joten ei, minulla ei ole yhtään huono omatunto siitä, että tämä hallitus ei jatka edellisen linjalla.