Lehtikuva/Daniel Leal-Olivas

Labour-puolueen puoluekokouksen kylkeen on syntynyt aktivistien toimesta valtava poliittisten ideoiden festivaali, jossa visioidaan parempaa maailmaa ja ohjataan puoluetta kohti entistä oikeudenmukaisempaa politiikkaa.

Syyskuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna Brightonissa käy kuhina. Neljännesmiljoonan asukkaan merenrantakaupunki on yleensäkin vilkas turistikohde, mutta tällä kertaa kadut ja ravintolat ovat täynnä poliittisempaa väkeä. Käynnissä on Britannian työväenpuolueen, labourin puoluekokous ja sen lukuisat oheistapahtumat.

Kun Jeremy Corbyn vuonna 2015 valittiin työväenpuolueen johtoon, ruohonjuuritason aktivisteista tuli olennainen osa puolueen infrastruktuuria. Tämä näkyy myös puoluekokouksessa, jonka ympärille on kasvanut huikea poliittisten ideoiden festivaali. Nyt neljättä kertaa järjestetty The World Transformed (TWT) luo nimensä mukaisesti toisenlaista maailmaa.

TWT-festivaali on itsenäinen tapahtuma, mikä tarkoittaa, ettei se ole virallisesti rekisteröitynyt kokouksen oheistapahtumaksi. Yhteistyökumppaneissa on niin puoluepoliittisesti sitoutumattomia kansalaisjärjestöjä kuin vaihtoehtoista mediaakin. Suuri kumppani on järjestö nimeltä Momentum, joka perustettiin vuonna 2015 tukemaan Corbynia puolueen johtoon.

Labourin oikea laita on yrittänyt kampittaa vasemmistolaista johtoa.

Christine Howard on yksi TWT-festivaalin järjestäjistä ja Momentumin jäsen. Hän rekisteröityi työväenpuolueen tukijaksi vuonna 2015 äänestääkseen Corbynia puolueen johtoon. Niin saattoi tehdä liittymättä varsinaiseksi jäseneksi, ja siitä syntyi varsinainen kansanliike Corbynin ja sosialistisen työväenpuolueen puolesta.

– Vasemmistolainen puoluejohtaja on yksi asia, mutta on eri asia, että liikkeemme on valmis viemään sen viestin maailmalle, Howard kertoo liittymisestään. Hän on nykyisin myös kaupunginvaltuutettu Liverpoolissa.

ILMOITUS

Työväenpuolueen uusliberaali laita, joka tuli valtaan Tony Blairin myötä 90-luvun lopussa, on arvostellut Momentumia ”puolueena puo-

lueen sisällä” ja nähnyt liikkeen yrityksenä työntää puoluetta ulkopuolelta käsin äärivasemmistoon, vaikka todellisuudessa se toi puolueeseen tuhansia uusia aktivisteja ja energiaa.

Kun puolueen oikea laita yritti kaataa Corbynin puheenjohtajaäänestyksessä vuonna 2016, uusilta jäseniltä evättiin äänioikeus. Puolueen sisällä käydään edelleen kiihkeää kamppailua blairilaisten ja vasemmiston välillä, ja Momentumin tuomat uudet jäsenet ovat tärkeä tuki vasemmistolaiselle johdolle.

Valmistautumista vaaleihin

Corbyn-energiasta syntyi myös The World Transformed, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2016.

– TWT alkoi erilaisten vasemmistolaisten ajattelijoiden ja painostusryhmien halusta jättää jälkensä poliittiseen kenttään ja ideasta tehdä tapahtuma, joka tähtäisi poliittiseen valistukseen, kertoo Howard.

Tapahtuma on vain kasvanut. Tämänvuotisen nelipäiväisen festivaalin ohjelma käsitti lähes kaksisataa paneelikeskustelua, työpajaa, interaktiivista strategiapeliä, elokuvanäytöstä ja viihdenumeroa. Aiheet vaihtelivat ilmastonmuutoksesta kuntademokratiaan ja vammaisten oikeuksista antifasismiin.

Britannian epävakaa poliittinen tilanne toi keskusteluihin lisää kiireellisyyttä.

– Tänä vuonna tarkoitus on varmistaa että olemme valmiita kohtaamaan vaalit, Christine Howard selittää.

– Olemme elämämme tärkeimpien hetkien äärellä poliittisesti. On paljon ohjelmaa, jonka tarkoitus on harjoittaa aktivisteja vaalikampanjaan: meillä oli juuri työpaja siitä, miten kampanjoida työväenpuolueen brexitiä äänestäneillä alueilla.

Kampanjat ja ajatushautomot ovat muovanneet puolueen linjaa.

Tarkoitus on kuitenkin laajentaa puolueen edistyksellistä politiikkaa entisestään, Howard sanoo.

– Kun työväenpuolue on vallassa, kuinka teemme siitä radikaalimman? Tämän vuoden TWT:ssä on paljon sessioita sellaisesta politiikasta, josta ei puhuta tarpeeksi, kuten maahanmuutto ja oikeuslaitos, se että maahanmuutto ei ole rikos. Tapahtuman jälkeen viemme keskustelujen tulokset puolueen johdolle ja yritämme siten vaikuttaa niihin keskusteluihin, joita käydään tulevassa työväenpuolueen hallituksessa.

Howard kuitenkin korostaa, että The World Transformed ei ole yhtä kuin puolue, vaan paikka, jossa koko ruohonjuuritason vasemmisto voi kokoontua käymään radikaaleja keskusteluja ja valmistautua esittämään ajatuksiaan maailmalle.

Osa ajatusten arkkitehtuuria

Tapahtuman kumppanijärjestöille, puhujille ja osallistujille se on myös oiva paikka tuoda sanomaansa kohti puoluetta, joka on harvinaisen avoin uusille ajatuksille.

Tämänvuotisessa ohjelmassa vahvasti esillä ollut Green New Dealiksi kutsuttu vihreän teknologian investointiohjelma on loistoesimerkki ruohonjuuritason aktivistien työn hedelmistä. Se on noussut vasemmiston vastaukseksi ilmastokriisiin ympäri maailmaa, ja äänestettiin nyt työväenpuolueen viralliseksi linjaksi.

Lehtikuva/Daniel Leal-Olivas

Samaan aikaan TWT-festivaalilla käytiin latinalaisamerikkalaisten ja aasialaisten aktivistien johdolla kriittistä keskustelua talouskasvuun nojaavasta strategiasta ja länsimaiden oikeudesta mineraaleihin, joihin uusiutuvan energian vallankumous perustuu.

Myös moni muu puolueen viralliseksi linjaksi nyt muodostunut politiikka on lähtöisin kampanjoista ja ajatushautomoista. Näitä ovat maahanmuuttolain uudistus, valtionyhtiön perustaminen rinnakkaislääkkeiden valmistukseen sekä työviikon lyhentäminen nelipäiväiseksi.

Etenkin varjohallituksen valtiovarainministeri John McDonnellilla on laaja verkosto suhteita ajatushautomoihin, minkä merkitystä on verrattu Chicagon koulukunnan rooliin uusliberalistisen talousajattelun synnyssä 70-luvulla.

Yhdessä paneelikeskustelussa puhunut McDonnell sanoi TWT:stä tulleen lähestulkoon kokonainen vaihtoehtoinen puoluekokous täynnä luovaa keskustelua ja debattia.

– The World Transformed on osa uutta arkkitehtuuria, joka meillä nyt on. Uskon, että se on ravinnut poliittista keskustelua työväenpuolueessa ja sen ulkopuolella.

Täydelle salille puhunut John McDonnell muisteli:

– Vuosia sitten tässä salissa Jeremy [Corbyn] ja minä olimme osa puoluekokouksen yhteydessä järjestettäviä tapahtumia, joissa puhuttiin että eikö olisikin hienoa jos vasemmistolla olisi taas valtaa työväenpuolueessa. Ideoimme muutosta siihen, miten omaisuus ja valta jakautuvat yhteiskunnassa. Nyt meillä on mahdollisuus tehdä siitä totta. Ja sitä me teemme. Se on tarkoituksemme.