Jarno Mela

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki moittii kovin ja värikkäin sanakääntein kokoomusta. Arhinmäen hampaissa on kokoomuksen esittämä kritiikki hoitajamitoitusta pohtineen asiantuntijaryhmän työtä kohtaan.

Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) esitteli lausuntokierrokselle lähtevän lain eilen torstaina. Lain avulla on määrä saada 0,7 hoitajamitoitus iäkkäiden henkilöiden pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen ja laitoshoitoon. Mitoitus olisi jatkossa vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti.

– Sekä viime että edellisellä kaudella kaikki muut eduskuntapuolueet kannattivat hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin paitsi kokoomus. Nyt hoitajamitoitus näyttää lopulta etenevän, kun kokoomus ei ole enää hallituksessa sitä jarruttamassa, Arhinmäki kirjoittaa Facebookissa.

Arhinmäen mukaan on koko ajan ollut selvää, että hoitajamitoitukseen tarvitaan siirtymäaika jo pelkästään siksi, että koulutettuja hoitajia ei sormen napautuksella saa tuhansia lisää.

– Eilen julkaistiin asiantuntijatyöryhmän esitys siitä, miten 0,7 hoitajamitoitus voitaisi toteuttaa niin että hoitajia riittää. Asiantuntijaesityksen mukaan mitoitus tulisi voimaan asteittain niin, että laki olisi kokonaisuudessaan voimassa 1.4.2023.

Arhinmäki huomauttaa, että kokoomus kritisoi nyt lain tulevan voimaan liian myöhään.

– Logiikka ei ole ollut aikaisemminkaan kokoomuksen vahvin ase oppositiopolitiikassa, eikä tunnu olevan nytkään.

Rinteen hallituksen pitää löytää rahat

Arhinmäen mukaan kokoomus osuu harhaan myös väitteessään, että hallitus olisi siirtämässä hoitajamitoituksen käytännön järjestäminen seuraavan hallituksen vastuulle.

– Jos vähääkään tuntee budjettilogiikkaa, ja kokoomus ainakin yrittää aina esiintyä talouden asiantuntijana, ymmärtää väitteen olevan perätön. Rinteen hallitus valmistelee vielä vuoden 2023 budjetin. Jos hoitajamitoitus astuu voimaan täysimääräisenä 1.4.2023, pitää Rinteen hallituksen budjetissa olla siihen myös rahat.

Vuoden 2023 budjetissa hyväksytään myös julkisen talouden suunnitelma seuraaville vuosille. Arhinmäki kirjoittaakin, että Rinteen hallituksen kehyksissä pitää olla hoitajamitoitukseen tarvittavat rahat myös 2023 jälkeen.

– Hallitusohjelmassa on varattu yhteensä noin 100 miljoonaa euroa vanhustenpalveluiden parantamiseen, sekä kotihoidossa että tehostetussa palveluasumisessa. Tämä summa on merkittävä parannus vanhusten palveluihin, mutta ei yksin riitä toteuttamaan vielä hoitajamitoitusta 0,7. Tarvittavan lisärahoituksen löytäminen on haaste hallitukselle.