Lehtikuva/Martti Kainulainen

Moni jalkapalloetiikasta kiinnostunut on pettynyt Jari Litmaseen.

Jari Litmanen on tehnyt pelikentillä suomalaisista jalkapalloilijoista kaikista suurimman uran. Hänen saavutuksiaan ja taitojaan on tarpeetonta käydä läpi. Kumpiakaan ei voi liiaksi ylistää.

Peliuransa jälkeen Litmanen on häärinyt muun muassa Palloliiton palkkalistoilla erinäisissä sparraustehtävissä sekä mediakommentaattorina. Suurta valmennuksellista vastuuta tai muita urheiluun liittyviä keskeisiä tehtäviä hän ei ole hamunnut. Tunnettavuuttaan Litmanen on hyödyntänyt myös kaupallisten yhteistöiden merkeissä, missä ei sinällään ole välttämättä mitään väärin. Mutta nyt Kuningas on häpäissyt itsensä.

Vuonna 2022 Qatarissa pelattavia jalkapallon MM-kisoja on arvosteltu myös tällä palstalla paljon. Syystäkin. Futisstadioneja rakentavien, jopa orjuutetussa asemassa olevien työläisten joukkokuolemat, kisoihin liittyvä korruptio ja koko kuvion pöyristyttävyys niin ympäristöongelmien kuin futiskulttuurin ohuuden myötä ovat kaikki erittäin vankkoja perusteluita Qatariin myönnettyjen kisojen kritisointiin. Itse asiassa koko kisat joutaisivat pois moisesta maasta.

Mutta mitä tekee Kuninkaamme Jari Litmanen? Hän on käynyt paikan päällä kehumassa Qatarin kisoja. Järjestelyt ovat kuulemma kompaktit. Matkat stadioneille taittuvat helposti niin pelaajien kuin fanien näkökulmasta. Litmasen mukaan kukaan ei tule pettymään Qatarin MM-kisoissa. Hän on väärässä.

Erittäin moni jalkapalloetiikasta hiemankin kiinnostunut on myös erittäin pettynyt Jari Litmaseen. Hänen Qatarin kisajärjestäjiä avoimesti nuoleskelevat lausuntonsa osoittavat suurta selkärangattomuutta. Litmanen on sinällään vapaa ihminen, ja saa sanoa asioita mielensä mukaan. Ei hänen tarvitse olla kuin Riku Riski, joka ainoana suomalaisena futaajana on sanonut ”kiitos ei” Qatarissa pelaamiselle. Mutta vähintään Litmanen altisti itsensä kritiikille, ja ei olisi uskonut Kuninkaankaan olevan täysin moraaliton ilmestys. Vaikka Litmanen on jälkikäteen selitellyt puhuneensa vain urheilullisista asioista, ei niitä voi keinotekoisen urheilutaustan Qatarissa erottaa ihmisoikeusongelmista.

ILMOITUS

Litmanen kehuskeli myös Qatarin liigaa entisen pelikaverinsa, maassa nykyään valmentavan Xavi Hernandezin kanssa. Xavi muuten on äitynyt vasta espanjalaismediassa arvostamaan Qatarin yhteiskuntaa paremmaksi kuin Espanjan. Hän tosin myönsi 20minutos.es –verkkolehden haastattelussa, että Qatarissa ei ole demokratiaa, mutta koki paikallisten olevan onnellisia ja maan kuningasperhekin vaikuttaa ihastuttavalta. Ilmeisesti šeikkien sekkien rapsakkuus painaa kansanvallan kakkosluokan asiaksi. Jari Litmanen tuskin tulee olemaan viimeinen entinen futistähti, joka roudataan Qatariin ylistämään MM-kisoja. Öljymaan johtajat valkopesevät maansa rikkomuksia näiden julkisuusarvolla.

Vakiorivillä ensimmäisenä on meitä suomalaisia ehkä eniten kiinnostava ottelu, kun Norwich kohtaa Aston Villan. Molemmille kyseessä on erittäin tärkeä ottelu koko kautta ajatellen, koska taistelu putoamista vastaan lienee realiteetti molemmille. Norwichin loukkaantumissuma on äärettömän vaikea, koska sillä on sairastuvalla kaikkiaan kymmenen pelaajaa. Siksikin kakkonen on hyvä laittaa ykkösen oheen.

Viime viikonloppuna juuri Norwichin voittanut Crystal Palace kohtaa vieraissa kauden vahvasti aloittaneen West Hamin. Ongelmia silti on, koska kotijoukkueen ykkösmaalivahti Lukasz Fabianski loukkaantui viime viikonloppuna Bournemouth-ottelussa maalipotkua vetäessään. Crystal Palace on onnistunut seitsemässä ottelussa tekemään vain kuusi maalia, mutta toisaalta sen puolustus on pitänyt päästäen vain seitsemän täysosumaa. Ottelusta voi muodostua hyvin tasainen, mutta ristin oheen on laitettava silti ykkösvarmistus.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 5.10 klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1(2), 1, 1(X), 2(1), X(1), 2, 1, 1, 1, 1(2), 1(X), 1, 1.