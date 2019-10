Lehtikuva/Anni Reenpää

Pitkälle kevääseen asti jatkuva työmarkkinakierros laitettiin syyskuussa käyntiin ilman julkisuutta ja rumpujen pärinää. Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus aloittivat neuvottelut ja vähitellen mukaan tulevat muutkin alat. Julkisen puolen palkoista ja muista työehdoista neuvotellaan vuodenvaihteen jälkeen.

Tulevaa tes-kierrosta on tapana luonnehtia sanalla ”vaikea”. Milloinpa se helppoa olisi, kun duunaripuoli vaatii lisää palkkaa ja yritysten edustajat tarjoavat sitä mahdollisimman vähän. Edellisillä kierroksilla jaossa oli lisäksi nollaa palkkaan ja muihin työehtoihin heikennyksiä.

Mikähän sana sopisi tähän kierrokseen, kun kiky-tuntien poistamisen lisäksi ay-liikkeestä kuuluu naisvaltaisten alojen sotahuuto. Ne eivät tyydy siihen, että vientiliitot neuvottelevat palkankorotukset, joita muut liitot eivät saa ylittää. Pirulliset?

Viime viikolla JHL asetti tavoitteekseen matalapalkkaisille aloille teollisuusaloja suuremmat korotukset palkkaerojen pienentämiseksi. Hoiva-alan SuPer ja Tehy irtisanoivat kunta-alan pääsopimuksen. Ne haluavat hoitoalalle oman työ- ja virkaehtosopimuksen. Liittojen keväällä esittämä palkkaohjelma nostaisi sote-alan tehtäväkohtaisia palkkoja 1,8 prosenttiyksikköä miesvaltaisten alojen palkkoja enemmän joka vuosi kymmenen vuoden ajan.

Naiset ovat oikeassa. Vain puoli vuotta sitten koko Suomi oli kuohuksissaan hoivakriisistä ja kaikkien mielestä piti tehdä ”jotain”. Sen aika on nyt. Hoivakriisiä ei ratkaista pelkästään lakiin kirjoitettavalla mitoituksella, jos alalle koulutetut eivät pysy siellä huonon palkan ja huonojen työolojen takia, ja uusia opiskelijoita ei hakeudu sinne samoista syistä.

Hoivakriisi on suurimpia arjen turvallisuutta heikentäviä asioita Suomessa. Se on täällä juuri nyt, toisin kuin uhkakuva, jossa Venäjä hyökkää. Hoivanaisten kannattaakin perustella vaatimuksiaan turvallisuuspolitiikalla. Siihen löytyy aina helposti rahaa toisin kuin sosiaalipolitiikkaan, joka kuitenkin on mitä olennaisinta turvallisuuspolitiikkaa.

