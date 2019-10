”Toivon hartaasti, että yksikään ope ei tartu näihin opetussuunnitelman vastaisiin opuksiin.”

Kouluihin tulee monenlaista materiaalia, vaikka kukaan ei olisi sitä pyytänyt. Pienoinen myräkkä syntyi, kun turkulainen opettaja ja vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Mervi Uusitalo kommentoi Twitterissä opettajainhuoneen pöydälle ilmestynyttä Ympäristörealistin käsikirjaa.

”On muuten mielenkiintoista, mitä sontaa kouluihin postin mukana kilokaupalla jaetaan. Tänään löytyi postikasasta Ympäristörealistin käsikirja. Joskus aiemmin Aito avioliitto -matskua”, hän kirjoitti.

Perussuomalaisen ajatushautomo Suomen Perustan kesällä ilmestynyttä opasta ei hänen tietojensa mukaan ole lähetelty kouluille systemaattisesti.

– Satunnaisotannalla joihinkin ja jos on pyydetty. Meillä ei selvinnyt, onko sitä pyydetty esimerkiksi opetusmateriaaliksi, Lausteen koulun viidesluokkalaisia opettava Uusitalo kertoo.

Riski käytöstä olemassa

Kouluihin saapuvien painatteiden kirjo on aikamoinen.

– Ihan relevanttiakin materiaalia on joukossa mutta meillä on tarkka ohjeistus, että markkinointimateriaalia ei pidä jakaa koteihin. Aikaisemmin on tullut myös Aito avioliitto -materiaalia. Mitäköhän siinäkin oli ajateltu, sillä se oli räikeästi tasa-arvokasvatuksen vastaista propagandaa? Sen lennätin hyvin nopeasti roskiin.

Kovin huolissaan Uusitalo ei opetussuunnitelman vastaisen materiaalin käyttämisestä ole muttei täysin varauksetta.

– Saattaa iskeä väärään hermoon, kun meitä opettajiakin on monenlaisia. Ammatin yksi ihanuus on itsenäinen työ, jota opetussuunnitelma ohjaa ja on opettajan moraalin varassa, kuinka tarkkaan hän suunnitelmaa seuraa.

Ilmastonmuutoksen osalta opetussuunnitelma kunnossa

Materiaalia on tullut kouluihin Uusitalon 21 vuoden kokemuksen mukaan ”aina”. Vahingollinen ja opetussuunnitelman vastainen posti on onneksi vähissä.

– Onko tässä silti mitään järkeä, että tulee näin paljon roskaa, joka ei liity mihinkään ja menee suoraan paperinkeräykseen? Meillä on ammattilaisten laatimat oppikirjat, joita käytämme.

Opetussuunnitelmassa ei Uusitalon mukaan ole tulkinnanvaraa, miten ilmastonmuutosta käsitellään. Alakoulun ympäristöopin ilmasto-osuus on hänen mielestään erittäin hyvällä mallilla.

– Ilmastonmuutoksen torjuntaan on tosi paljon sisältöjä liittyen roskaamiseen, kierrätykseen, muovin käyttöön ja siihen, miten luontoa suojellaan. Näitä opetetaan niin, ettei pelotella tai kaadeta kaikkea tämän sukupolven niskaan.

Twitter-keskustelu sekä aikaisemmat kommentit tasa-arvokasvatukseen liittyen ovat saaneet Uusitalon ohjaamaan kriitikot opetussuunnitelman äärelle.

– Jos osaa avata tietokoneen ja kirjautua Twitteriin, osaa myös kaivaa opetussuunnitelman esiin ja lukea sen. Moni ei ymmärrä, että meillä on tarkat kriteerit, mitä opetetaan. Me opettajat emme ole sitä (opetussuunnitelmaa) laatineet, joten yksittäistä opettajaa on turha kivittää. Ei me opeteta oman maailmankatsomuksemme mukaan.