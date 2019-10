Lehtikuva/Anni Reenpää

JHL ja SuPer kiittävät ministeriön ehdotusta hoitajamitoituksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä ehdottaa, että hoiva-avustajat lasketaan jatkossa osaksi vanhustenhoidon henkilöstömitoitusta.Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL katsoo, että ehdotuksen pohjalta Suomen vanhuspalvelut voidaan saada kuntoon. Ministeriö antoi ehdotuksensa torstaina.

JHL:stä arvioidaan, että hoiva-avustajat auttavat osaltaan ratkomaan alan työvoimapulaa ja heidän ansiostaan hoiva- ja hoitotyön ammattilaiset voivat käyttää työaikansa tehokkaammin varsinaiseen vanhusten hoitoon.

– Hoiva-avustajat tukevat vanhuksia muun muassa ulkoilussa, viettävät aikaa heidän kanssaan ja auttavat ruokailuissa sekä hygienian hoitamisessa, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine selventää.

Hoiva-avustajat tukevat vanhuksia.

Myös Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on tyytyväinen esitykseen.

− Hoiva- ja tukitöiden erittely on merkittävä parannus. Hoitajat voivat keskittyä hoitamiseen, joka on heidän ammattinsa, Paavola sanoo.

Asiantuntijatyöryhmän esityksen mukaan lakiin kirjattaisiin 0,7:n hoitajan minimimitoitus vanhusten ympärivuorokautiseen tehostettuun hoivaan eli niihin paikkoihin, jossa vanhukset viettävät viimeiset vuotensa.

Tukityöt erikseen

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan hoiva-avustajat voidaan laskea mukaan 0,7 hoitajamitoitukseen. Sen sijaan tukipalveluiden henkilökuntaa eli esimerkiksi siivoojia ja kiinteistöhuoltajia ei saisi laskea mitoitukseen. JHL pitää ratkaisuja erinomaisina.

Myös Paavola korostaa, että tukityöt, kuten siivous, ruoanvalmistus sekä pyykki- ja kiinteistöhuolto eivät kuulu hoitajien tehtäviin.

− Tämä on merkittävä parannus hoitajien jaksamiselle, sillä näin hoitotyölle on enemmän aikaa. Riittävä hoitohenkilöstön määrä on olennaista hoidettaville, koska ympärivuorokautinen hoito on elämän loppuvaiheen hoitoa, Paavola muistuttaa.

− Jotta laadukkaat ja turvalliset palvelut voidaan taata, täytyy koulutettuja ammattihenkilöitä olla jatkossakin vastaamassa monisairaiden asiakkaiden tarpeisiin.

Voimaan ensi kesänä

Tällä hetkellä sairaanhoitajien, lähihoitajien ja muun hoitohenkilökunnan työaikaa kuluu myös tukipalvelun töihin.

– Työryhmän ehdotuksessa sanotaan selvästi, että tukipalveluita varten tarvitaan riittävästi henkilökuntaa. JHL seuraa tarkkaan, että lain vaatimuksista myös pidetään kiinni eikä esimerkiksi siivousta ja pyykinpesua jätetä hoitohenkilökunnan tehtäväksi, Niemi-Laine sanoo.

Hoiva-avustajat eivät voi osallistua lääkehoitoon ilman lisäkoulutusta eivätkä he voi olla yksin työvuorossa. JHL toteaa näin varmistettavan, että heillä ei voida korvata pidemmälle koulutettua henkilökuntaa.

Esityksen mukaan laki tulisi voimaan elokuussa 2020, jolloin kaikissa ympärivuorokautisen tehostetun hoivan yksiköissä tulisi olla vähintään viisi hoitajaa kymmentä asiakasta kohden. Mitoitus 0,7 tulisi voimaan huhtikuussa 2023. Jos asiakkaan kunto heikkenee, hoitajien määrää tulee tarkistaa ylöspäin.