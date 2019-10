Lehtikuva/Vesa Moilanen

Samaan aikaan on lääkäripula, Anna Kontula toteaa kirjallisessa kysymyksessään.

Suomessa vallitsee samaan aikaan lääkäripula ja EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien lääkärien pitkä, byrokraattinen ja kallis toimilupaprosessi. Näin toteaa kansanedustaja Anna Kontula hallitukselle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä toimilupakäytännön helpottamisesta.

EU/ETA-alueen ulkopuolella hankittua erikoislääkäripätevyyttä ei voi meillä laillistaa. Vaikka olisit voittanut nobelin, vaihtoehtona on toimia yleislääkärinä tai suorittaa erikoistumisopinnot uudestaan (tosin aiempia opintoja voidaan osin hyväksilukea).https://t.co/dplZEitKnf — Anna Kontula (@annakontula) October 2, 2019

Kysymystä Twitterissä esitellessään Kontula hämmästelee, että ”vaikka olisit voittanut nobelin, vaihtoehtona on toimia yleislääkärinä tai suorittaa erikoistumisopinnot uudestaan (tosin aiempia opintoja voidaan osin hyväksilukea”.

Lääkärinä työskenteleminen Suomessa edellyttää Valviran myöntämää ammatinharjoittamisoikeutta. EU/ETA-alueen ulkopuoliselta hakijalta vaaditaan laillistamiseen, että tämä on suorittanut tietyt edellytykset täyttävän lääkärin ammattiin johtavan koulutuksen, Valviran määräämän harjoittelun sekä kolmiosaisen kuulustelun siten, että hänen pätevyytensä vastaa Suomessa suoritettua lääkärin koulutusta. Lisäksi hakijalta odotetaan riittävää kielitaitoa.

”Yhteensä kokeet ja tentit maksavat 2 650 euroa ja ne voi suorittaa pääosin vain Tampereen yliopistossa. Vasta nämä askeleet suoritettuaan saa EU/ETA -alueen ulkopuolinen lääkäri luvan työskennellä Suomessa”, Kontula kirjoittaa, ja jatkaa että prosessista syntyy monia muitakin kuluja.

Suurin pula keskussairaaloissa



Tilastojen valossa Suomessaa on samaan aikaan lääkäripula. Lääkäriliiton mukaan vuonna 2018 terveyskeskuksissa oli täyttämättä 5,7 prosenttia kaikista tehtävistä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan lääkäripula on pienin yliopistosairaaloissa, kun taas muissa keskussairaaloissa lääkärivaje oli jopa 10–12 prosenttia. Selvityksestä käy ilmi, että tietyillä erikoisaloilla on ollut jatkuvaa vaikeutta saada virkoja täytetyksi.

ILMOITUS

EU/ETA-alueen ulkopuolisten lääkärien lupaprosessin selkiyttämistä on esittänyt THL.

Kontulan mielestä tiukka valvonta yleislääkäritutkinnon laillistamisen osalta on tärkeä osa turvallista ja luotettavaa terveydenhuoltoa, mutta hän ei pidä järkevänä seisottaa vuosikausia ammattitaitoisia lääkäreitä muissa töissä, kun samaan aikaan maassa on lääkäripula.

Byrokratiaa on mahdollista nopeuttaa ja kustannuksia laskea tinkimättä potilasturvallisuudesta, Kontula esittää. Erikoislääkäreille pitäisi hänen mukaansa saada oma toimiva laillistamisprosessi.