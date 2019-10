Jarno Mela

Suldaan Said Ahmed haluaa vasemmistoliiton varapuheenjohtajaksi

Said Ahmed hakee kolmannen varapuheenjohtajan pestiä.

Helsinkiläinen Suldaan Said Ahmed, 27, asettuu ehdolle vasemmistoliiton kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Hän on nyt vasemmistoliiton puoluevaltuuston varapuheenjohtaja.

Samalla Said Ahmed on jättämässä tehtävänsä puoluevaltuuston johdossa.

Vasemmistoliitto valitsee puoluejohdon 16. marraskuuta puoluekokouksessaan Kuopiossa.

Helposti lähestyttävä puolue

Said Ahmed pitää vahvana mandaattina sitä, että hänet valittiin puoluekokousedustajaksi Helsingistä toiseksi suurimmalla äänimäärällä. Hän on saanut kannustusta ehdolle asettumiseen myös muista vasemmistoliiton piireistä.

– Intuitioni sanoo, että työni on vielä kesken puolueessa. Yksi ihminen ei ehdi saada aikaan riittävästi yhden kauden aikana, hän sanoo.

Hän näkee muutosta suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa ja myös vasemmistoliitossa.

– Minulle tärkeää on puoluedemokratia ja se, että kaikki kokevat mahdolliseksi toimia puolueessa. Nyt vasemmistoliitto onkin helposti lähestyttävä, hän sanoo.

Hän toteaa, että tuntee puoluekoneiston ja vasemmistoliiton väkeä ympäri maan kierrettyään piirejä puoluevaltuuston varapuheenjohtajan roolissa.

– Uskon, että minulla on tehtävää ehdokashankinnassa nyt, kun taas aletaan valmistautua kuntavaaleihin, hän arvioi.

Politiikassa hänelle keskeisiä teemoja ovat tasa-arvokysymykset ja erityisesti hän on pitänyt esillä työelämän syrjintätapauksia. Sen tiimoilta hän pitää merkittävänä saavutuksenaan sitä, että Helsinki ottaa hänen aloitteestaan tänä syksynä ensimmäisenä kaupunkina käyttöön anonyymin rekrytoinnin työtekijöitä palkattaessa. Se tarkoittaa, että työhakemuksissa ei tarvitse kertoa nimeään, ikäänsä, sukupuoltaan tai osoitettaan.

– Toivon, että vasemmistoliitto hallituspuolueena ajaa anonyymia rekrytointia niin, että se saadaan käyttöön myös muualla Suomessa, hän sanoo

– Se olisi tärkeää, kun juuri tulleen tutkimuksen mukaan esimerkiksi 90 prosenttia somalialaistaustaisista ihmisistä kokee työsyrjintää Suomessa.

Mieli murtui

Said Ahmedilla on ollut jonkin verran poissaoloja puoluevaltuuston kokouksista.

– Henkilökohtaisessa elämässä tapahtui paljon ja oli useat vaalit peräkkäin. Sairastuin uupumukseen ja masennukseen, hän kertoo.

– Silti halu vaikuttaa puolueeseen ei kadonnut. Kun mieli murtuu, tervehtyminen vei aikansa, mutta nyt olen iskussa ja voin antaa täyden panokseni.

Hän toteaa, että osaa varoa uupumusta.

– Olen lisäksi kokemusasiantuntija sairauksissa, jotka koskevat tuhansia suomalaisia päivittäin. Jo nuoret kokevat uupumusta ja haluan vaikuttaa juuri mielenterveyskysymyksiin puolueessa.

Said Ahmed on Helsingin kaupunginvaltuutettu ja varakansanedustaja. Hän työskentelee diakonissalaitoksella yhteisötyöntekijänä. Hän oli ensimmäinen pakolaistaustainen henkilö, joka on valittu minkään puolueen johtoon Suomessa.