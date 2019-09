Kaakkois-Suomen Vasemmisto

”Meidän on pyrittävä olemaan punaisin, vihrein ja tehtävä vahvinta koko maata ja syrjäseutujen haasteet huomioivaa aluepolitiikkaa.”

Vasemmistoliiton varapuheenjohtajistoon tulee uusia ehdokkaita. Uusin on kotkalainen elokuva-alan freelancer Joona Mielonen, 33, jota esittää Kaakkois-Suomen Vasemmistoliitto.

Mielonen toimii ensimmäistä kauttaan sak:laisen Teatteri -ja mediatyöntekijöiden liiton varapuheenjohtajana. Hän on myös toiminut aktiivisesti paikallispolitiikassa Kotkassa. Nykyisin hän toimii valtuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä.

Edellisessä puoluekokouksessa jäsendemokratiaan liittyvillä teemoilla suurimmalla äänimäärällä puoluehallitukseen valittu Mielonen haluaa jatkaa puolueen jäsendemokratian lisäämistä.

– Suunta on ollut oikea. Suorien demokratian mekanismien lisäksi on pidettävä huolta myös niistä perusrakenteista. Puoluevaltuuston roolia on lisättävä. Kannatan myös puoluekokouskauden lyhentämistä kahteen vuoteen. Kolme vuotta on politiikassa pitkä aika, Mielonen linjaa.

Mielosen mukaan vasemmistoliitto on unelmahallituksessaan, ja on jo nyt saavuttanut huikeita voittoja. Nykyisessä hallituskokoonpanossa punavihreällä puolueella on näytön paikka.

ILMOITUS

– Vasemmistoliitto on Suomen ainoa puolue mikä ajaa työntekijän, köyhän, ympäristön ja koko Suomen asiaa. Meidän on pyrittävä olemaan punaisin, vihrein ja tehtävä vahvinta koko maata ja syrjäseutujen haasteet huomioivaa aluepolitiikkaa.

Vasemmistoliiton puoluekokous pidetään Kuopion Musiikkikeskuksessa 15. – 17. marraskuuta.

Nykyiset varapuheenjohtajat Hanna Sarkkinen, Veronika Honkasalo ja Juho Kautto eivät hae jatkopaikkaa.

Ennen Mielosta varapuheenjohtajiksi on esitetty Pohjois-Pohjanmaalta pääluottamusmies Jouni Jussinniemeä, Savo-Karjalasta tietotekniikan tohtori Janne Parkkilaa ja Pirkanmaalta sosiaalityöntekijä Minna Minkkistä.

Keski-Suomen Vasemmisto: Vesa Plath puoluevaltuuston puheenjohtajaksi



Myös puoluevaltuuston puheenjohtaja vaihtuu, koska kansanedustaja Pia Lohikoski ei enää hae tehtävään. Keski-Suomen Vasemmisto esitti viikonloppuna Vesa Plathia puoluevaltuuston puheenjohtajaksi. Plath on 36-vuotias monialainen kulttuurin ja liikunnan hallinnon ammattilainen Jyväskylästä. Hän on Keski-Suomen Vasemmiston 1. varapuheenjohtaja, Jyväskylän kaupungin varavaltuutettu ja TUL:n Keski-Suomen piirin varapuheenjohtaja.

– Puoluevaltuuston puheenjohtajana haluan varmistaa, että puolueen korkein päättävä elin puoluekokousten välillä on mahdollisimman toimintakykyinen. Pidän erityisen tärkeänä kokousten huolellista ennakkovalmistelua, Plath kertoo.

Hän kehittäisi puoluevaltuuston kokousten käytäntöjä esimerkiksi niin, että keskusteluttavat yleispoliittiset aiheet käsiteltäisiin seminaarimuotoisesti kokouksen ulkopuolella ja päätösasiat niistä erillään.

– Haluan, että koko maan tärkeimpien vasemmistovaikuttajien kokoontuessa voimme keskittyä olennaiseen ja osallistaa koko jäsenistön politiikan tekemiseen.