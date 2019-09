Helsingin Sanomien sunnuntaina julkaisema Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen koko sivun ilmoitus nosti Suomessa paheksunnan aallon, ja sai Vasemmisto-opiskelijat ja kokoomuksen opiskelijajärjestön yhdistämään harvinaisella tavalla voimansa. Ne julkaisivat yhteisen kannanoton, jonka mukaan Hongkong tarvitsee kaiken tuen ja demokratian puolustaminen on myös Suomen velvollisuus.

– Kiinan isolla rahalla ostama propaganda ei muuta sitä tosiasiaa, että Hongkongin protesteissa on kyse yhdestä aikamme merkittävimmistä kamppailusta totalitaristista sortoa vastaan. Ihmettelen suuresti Helsingin Sanomien päätöstä julkaista Kiinan tehtailemaa valheellista mainontaa. Emme voi kansakuntana sulkea silmiämme Kiinan toimilta ja tässä myös median on kannettava oma vastuunsa, sanoi Kokoomusopiskelijoiden vt. puheenjohtaja Juuso Mankonen.

Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja Lauri Linna kysyi, jos Hongkong ei saa tukea kamppailulleen totalitarismia vastaan, voiko demokratia enää voittaa.

– Meidän on osoitettava, että muu maailma seisoo Hongkongin tukena. Demokraattisten valtioiden on osoitettava vahvistuvalle Kiinalle, ettei se voi ostaa toimilleen hyväksyntää muulta maailmalta.

Kohuilmoituksessa Hongkongin kiinalaismielinen johto sanoutuu irti väkivallasta ”tämänhetkisen haasteiden ratkaisemiseksi” ja sanoo aloittaneensa vuoropuhelun eri osapuolten kanssa. Sunnuntain uutuskuvat kertovat jälleen väkivallasta demokratian puolesta mieltään osoittavia vastaan.

Dozens were arrested outside Pacific Place at 5:30pm after another sudden police charge.

In full: https://t.co/kmLJLFCnSX. Photo: HKFP. #hongkong #hongkongprotests #antiELAB pic.twitter.com/T7GWtZwXvk

