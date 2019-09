Antti Yrjönen

Merja Kyllönen on huomiota herättävän rento ja iloinen.

Kansanedustaja Merja Kyllönen palasi europarlamentista eduskuntaan syksyllä.

– Hirmu leppoisaa ja mukavaa, Kyllönen kuvailee eduskuntatyötä.

– Tämä on minulle tuttua, mutta niin erilaista kuin viime vuodet, kun olen tehnyt 16-tuntista työpäivää ja ollut koko ajan menossa. Nyt olen tavallaan asettunut yhteen kohti.

Matkapäiviä on yhtä paljon kuin europarlamentissa, mutta matka Suomussalmelta Helsinkiin on merkittävästi lyhyempi.

– On myös tullut semmoinen olo, että ei tarvitse niin kauheasti hösätä. Asioita saa aikaiseksi vähemmälläkin.

Kyllönen pyrkii siihen, ettei ole eduskuntatalolla kahdeksaa tuntia enempää. Iltatilaisuudetkin hän jättää väliin.

– Jos illalla teen töitä, se on asiakirjojen lukemista.

Kyllönen on perjantaista tiistaiaamuun Suomussalmella.

– Se on ihan luksusta. Kun maanantait ovat muille maakuntapäiviä, minulle ne ovat vanhustenhuoltopäiviä pääsääntöisesti.

Perheen ehdoilla

Stressiä vähentää sekin, että hän pystyy nyt huolehtimaan äidistään, vanhapoikaenostaan ja -sedästään sekä appivanhemmistaan.

– On pois jatkuva miettiminen, että mitä on tekemättä ja olenko väärässä paikassa. Sovimme, että vanhukset koettavat pysyä hengissä loppuviikon. Ja on siinä muitakin perheenjäseniä auttamassa.

Suomussalmella Kyllönen välttää pitkiä automatkoja.

– Nykytietotekniikkaa pystytään hyödyntämään. Olen sanonut, että jos minun haluaa osallistuvan johonkin kokoukseen, skype on keksitty. Ei tarvitse ajaa aina maakunnan halki kuullakseen asiat. Se on ilmastokysymyskin.

Kyllönen puolustaa omaa jaksamistaan.

– 12 vuotta olen viilettänyt menemään kunnon burn out -vauhtia. Onneksi tajusin sen ennen kuin ajoin itseni finaaliin. Ei voi hoitaa yhteisiä asioita, jos ei pysty hoitamaan itseäänkään.

Kevään kohu

Kun Kyllönen kertoi keväällä, ettei mene enää Euroopan parlamenttiin, vaikka tulisi valituksi, nousi kohu: Miksi olla ehdolla, jos ei halua jatkoa? Syyksi Kyllönen kertoi perhetilanteensa, juuri nuo vanhukset, jotka tarvitsevat apua.

Kyllönen ei yllättynyt kohusta. Monenlaista palautetta tuli, asiallista ja asiatonta. Hän kuuli muun muassa, että hän ei tiedä, mitä omaishoitajuus on.

– Ei se oikeastaan tuntunut missään. Kohuja tulee ja menee, pääasia, että on hyvät valokuvat ja nimi oikein, Kyllönen sanoo sarkastisesti.

– Asia oli tiedossa vaalipäivänä ihmisillä, jotka lukevat lehtiä. Sillä on merkitystä, miten itse asian näen, mikä on tilanne omassa elämässä oman perheen kanssa. Koirat haukkuu ja karavaani kulkee.

– Ei minulle politiikasta traumoja enää tule. Ei näissä hommissa voi koskaan miellyttää kaikkia vaikka haluaisi.