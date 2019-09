IPS/Obaidul Arif

Investointi veteen ja vessoihin maksaa itsensä takaisin.

Kansalaisjärjestö WaterAid ja investointipankki HSBC ovat lanseeranneet ohjelman, jolla toimitetaan vesi-, viemäri- ja hygieniapalveluja Bangladeshin ja Intian tekstiilitehtaisiin ja niiden työntekijöiden yhteisöihin.

Tehtaiden vesitilannetta on yhteistyössä omistajien kanssa korjattu jo viime vuodesta lähtien. Nyt kohennetaan juomaveden saatavuutta, käymälöitä ja pesupaikkoja työläisten kodeissa, joissa tilanne on poikkeuksetta vielä paljon huonompi kuin tehtaissa.

Kaksi saastaista käymälää

Koko korttelissa oli vain kaksi saastaista käymälää, joita käytti ainakin 40 ihmistä.

Puhtaan veden suuri merkitys kirkastuu, kun ajattelee bangladeshilaista 32-vuotiasta Momena Khatunia ja hänen perhettään.

Momena Khatun työskentelee ompelukoneen käyttäjänä dhakalaisessa valmisvaatetehtaassa. Myös hänen aviomiehensä Kabir Mia on töissä samassa tehtaassa. Heillä on kaksi poikaa, jotka perheen taloudellisista vaikeuksista huolimatta käyvät koulua.

Perhe asuu vuokrahuoneessa, joka sijaitsee kätevän matkan päässä tehtaasta. Muuta kätevää asunnossa ei ollutkaan.

Koko korttelissa oli vain kaksi saastaista käymälää, joita käytti ainakin 40 ihmistä. Pesumahdollisuutta ei ollut lainkaan. Lapset olivat alati alttiita ripulille ja taudeille, joiden takia he joutuivat jäämään koulusta pois.

Joka aamu korttelin vuokralaiset kinastelivat käymälävuoroista, ja Momenan täytyi valita toinen kahdesta huonosta vaihtoehdosta: joko myöhästyä töistä tai jättää käymättä käymälässä.

Dramaattinen kohennus

Nyt tilanne on toinen. Kortteliin on rakennettu kolme uutta kylpyhuonetta, joissa on erilliset pesutilat miehille ja naisille sekä juomavesihanoja.

– Erilliset käymälä- ja pesutilat naisille ovat dramaattisesti parantaneet elinolojamme. Oli todella vaikeaa käyttää käymälää aamulla miesten silmien edessä. Nyt voin mennä käymälään tai ottaa suihkun milloin haluan, Momena Khatun sanoo.

– Uusien käymälöiden ja pesutilojen puhtaus kannustaa meitä pitämään niistä hyvin huolta. Olen erittäin onnellinen ja kiitollinen projektin yhteisöllemme antamasta tuesta

Puhdas vesi, saniteettitilat ja hyvä hygienia voivat parantaa miljoonien Momenan kaltaisten ihmisten oloja. Koko yhteisö voi elää tervettä, arvokasta ja tuottavaa elämää.

Investointi veteen ja vessoihin arvattavasti aikanaan maksaa itsensä takaisin parantuneena työtehona tehtaassa.

