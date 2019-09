Lehtikuva/TImo Heikkala

Vasemmistoliiton puoluekokous lähestyy kovaa kyytiä. Puolue kokoontuu marraskuun puolivälissä Kuopioon valitsemaan puoluejohdon.

Puheenjohtaja jatkaa

Li Andersson valittiin neuvoa-antavan jäsenäänestyksen jälkeen puheenjohtajaksi vuonna 2016.

Tiistaina Andersson ilmoitti, että on käytettävissä puolueen puheenjohtajaksi myös tulevalla puoluekokouskaudella.

– Koen, että työni ei ole vielä valmis. Olen todella ylpeä ja tyytyväinen siitä, mitä olemme onnistuneet saamaan aikaiseksi kuluneen puoluekokouskauden aikana puolueohjelmatyön vahvistamisen, puolueen viestinnän vahvistamisen ja ennen kaikkea kaksien voitettujen vaalien suhteen, Andersson sanoi KU:lle.

Kukaan ei ole ilmoittautunut Anderssonin haastajaksi. On selvää, että hänet tullaan valitsemaan jatkokaudelle.

Varapuheenjohtajistoon

muutoksia

Varapuheenjohtajisto tulee menemään Kuopiossa täysin uusiksi. Ensimmäinen varapuheenjohtaja, toisen kauden kansanedustaja Hanna Sarkkinen ei aio jatkaa. Sarkkinen sanoi KU:lle, että kuusi vuotta puoluejohdossa riittää tässä vaiheessa.

Sarkkinen valittiin viime puoluekokouksessa ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Sitä ennen hän toimi kolmen vuoden ajan puoluevaltuuston puheenjohtajana.

– Se on ensinnäkin pitkä aika puoluejohdossa. Siinä mielessä ajattelen, että on hyvä antaa muille mahdollisuuksia, kun paikkoja on vähän. Sitten kun tulee perhetilanteen muutos, pitää miettiä, mitä tehtäviä karsii, Sarkkinen perusteli päätöstä KU:lle.

Toinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Juha Kautto ei aio hakea jatkoa. Hän kertoo keskittyvänsä kansanedustajan tehtäviin. Lisäksi hän haluaa, että puolueessa nousee uusia kasvoja esiin.

Kolmas varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo aikoo niin ikään luopua varapuheenjohtajan paikasta. Honkasalo aikoo sen sijaan hakea Vasemmistonaisten puhenaiseksi eli puheenjohtajaksi.

Pohjois-Pohjanmaan vasemmisto esittää varapuheenjohtajistoon pääluottamusmies Jouni Jussiniemeä, 37. Jussiniemi istuu Pyhäjärven kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Jussiniemi työskentelee Pyhäsalmen malmikaivoksella.

Savo-Karjalan vasemmisto puolestaan esittää kuopiolaista Janne Parkkilaa varapuheenjohtajaksi. Parkkila on tietotekniikan tohtori (TkT) ja yrittäjä Kuopiosta.

Pirkanmaalta varapuheenjohtajistoon on esitetty Minna Minkkistä. Minkkinen on 35-vuotias tamperelainen toisen kauden kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Minkkinen on koulutukseltaan sosionomi ja lähihoitaja.

Puoluesihteerin paikasta

tulee kisa

Joonas Leppänen yllätti viime puoluekokouksessa monet, kun hänet valittiin puoluesihteeriksi. Nyt Leppänen hakee jatkokautta. Leppänen sanoi elokuussa KU:n haastattelussa, että moni asia on jäänyt kesken, koska tällä puoluekokouskaudella käytiin kaikkiaan neljät vaalit. Sen lisäksi puolueet käynnistivät kaksi kertaa valmistelut maakuntavaaleihin.

– Kaksi kautta on hyvä aika. Silloin ehtii toteuttaa niitä asioita, joita puolue haluaa ja puoluekokous on edellyttänyt, Leppänen sanoi.

Taneli Hämäläinen

Puoluetoimiston työntekijä Mikko Koikkalainen ilmoitti syyskuussa haastavansa Leppäsen. Koikkalainen kertoi, että monet ovat pyytäneet häntä asettumaan ehdolle.

– Minulla on hyvä kosketus puolueen piireihin, kenttään ja jäsenistöön. Tunnen politiikan eri sektoreita laajasti. Uskallan väittää, että olen yksi parhaiten Suomessa vasemmistoliiton jäsen- ja kannattajakunnan tuntevista henkilöistä, Koikkalainen kirjoitti yhteisöpalvelu Facebookissa.

Puoluevaltuuston

puheenjohtaja

Myös puoluevaltuuston puheenjohtaja vaihtuu. Nykyinen puheenjohtaja Pia Lohikoski ei aio hakea jatkokautta tehtävässä.

Kevään eduskuntavaaleissa kansanedustajaksi noussut Lohikoski sanoo KU:lle hakevansa Vasemmistonaisten puheenjohtajaksi.

Pohjois-Pohjanmaan vasemmisto on asettanut ehdolle puoluevaltuuston puheenjohtajaksi Miikka Kortelaisen. Kortelainen, 26, asuu Kajaanissa, jossa hän toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtajana.

Mitä tapahtuu

seuraavaksi?

Jokainen piiri on järjestänyt äänestyksen puoluekokousedustajista. Vaalien ajankohdat vaihtelevat piireittäin. Puoluekokousedustajat ovat selvillä lähiaikoina. Kaikkiaan Kuopioon valitaan 300 puoluekokousedustajaa.

Periaatteessa kaikkiin tehtäviin voi vielä tehdä ehdotuksia puoluekokouksessa. Ainoastaan neuvoa-antavaa jäsenäänestystä esimerkiksi puheenjohtajasta ei ehditä enää järjestämään. Sille takaraja oli 15. syyskuuta.