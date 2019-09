Lehtikuva/Markku Ulander

Perjantain mielenosoitus kesti Helsingissä kaikkiaan neljä tuntia.

Tuhannet koululaiset ja aikuiset kokoontuivat perjantaina Eduskuntatalon edustalle, kun ilmastoviikko huipentui kansainväliseen ilmastolakkopäivään. Ikähaarukka tapahtumassa oli vauvasta ikäihmiseen, kun ihmiset tulivat osoittamaan mieltään ilmaston ja ilmastotekojen puolesta. Tapahtumaa tukivat kymmenet järjestöt.

Yksi Suomen tunnetuimmista ilmastolakkoilijoista on Atte Ahonen, joka luonnollisesti oli paikalla Eduskuntatalolla. Itse asiassa hän on istunut sen portailla melkein jokaisena perjantaina viimeisen yhdeksän ja puolen kuukauden ajan.

Ahokas tunnusti, ettei olisi voinut aloittaessaan uskoa, että nuorten ilmastoliikkeestä tulee niin iso.

”Tämä ei ole meidän nuorten vastuu”

– Kun aloitin, minulla oli aika toivoton olo. Yritin työstää vain omaa ilmastoahdistustani. En ajatellut, että tällaista nuorten liikettä saadaan Suomessa syttymään.

Perjantaina Ahokas puhui tuhansille lakkoilijoille.

– Tässä puhutellaan aikuisia ja päättäjiä. Tämä (ilmastokriisin pysäyttäminen) ei ole meidän nuorten vastuu, sen vuoksi olemme kutsuneet aikuiset mukaan, Ahokas sanoi.

Globaali massaliike

Yksi tapahtumaan tulleista päättäjistä oli vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo, joka oli innoissaan väkijoukon koosta.

– Ihan mahtavaa, että meillä ja globaalisti on niin paljon porukkaa paikalla. Tämä on yhteinen liike ja on hienoa, että nuoret luovat painetta meitä päätöksentekijöitä kohtaan.

Helsingin lisäksi ympäristölakkoja järjestettiin perjantaina ympäri Suomea.

Ilmastolakkoja on viikon aikana järjestetty ympäri maailmaa. Pelkästään Saksassa niihin osallistui yli miljoona ihmistä.

Tällä viikolla hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC kertoi raportissaan, että ilmastokatastrofi on jo iskenyt. Jäätiköt eri puolilla maailmaa ovat pienentyneet. Lumen ja ikiroudan peittämät alueet ovat kutistuneet. Valtameret ovat lämmenneet ja merenpinnan nousu on kiihtynyt viime vuosikymmeninä, raportissa kerrotaan.

Tulevien muutosten ja niistä koituvien haittavaikutusten voimakkuus riippuu siitä, miten paljon kasvihuonekaasupäästöjä onnistutaan vähentämään.

Raporttia varten yli sata tutkijaa eri puolilta maailmaa kävi läpi lähes 7 000 tutkimusta.

Ei ihme, että Eduskuntatalon edustalla vaadittiin ilmastotekoja nyt. Nuorten viesteissä ja kommenteissa toistuivat Greta Thunbergin sanat, että aikuiset ovat riistämässä heidän tulevaisuutensa.