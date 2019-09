Lehtikuva/Vesa Moilanen

Li Andersson: On turha kysyä, voivatko nuoret muuttaa maailmaa. Ilmastolakkoilevat nuoret ovat osoittaneet, että he tekevät niin jo.

Ilmastonmuutos näkyy ja kuuluu koulujen arjessa, ja ilmastoahdistuksesta on tullut ilmiö, joka koskettaa tuntuvaa osaa koululaisista ja opiskelijoista. Ministerit Li Andersson (vas.), Hanna Kosonen (kesk.) ja Krista Mikkonen (vihr.) kutsuvat nuoria ja järjestöjä marraskuussa pyöreän pöydän keskusteluun pohtimaan, miten kasvavan ilmastohuolen tulisi näkyä kouluissa.

Nuorten toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi herättivät tällä viikolla keskustelua YK:n ilmastohuippukokouksessa. Tänään perjantaina järjestetään useilla paikkakunnilla nuorten ilmastolakkoja. Tulevassa pyöreän pöydän keskustelussa etsitään ratkaisuja siihen, mitä tietoja ja taitoja nuoret tarvitsevat voidakseen olla aktiivinen osa ilmastokriisin ratkaisua ja mistä löytyvät lääkkeet ilmastoahdistukseen.

– On turha kysyä, voivatko nuoret muuttaa maailmaa. Ilmastolakkoilevat nuoret ovat osoittaneet, että he tekevät niin jo. Uskon itse, että toiminta ja tieto ovat parhaat lääkkeet ilmastoahdistukseen. Minusta olisikin tärkeää kysyä, millaisin tiedoin ja taidoin koulut voisivat tukea nuoria ottamaan aktiivisesti osaa ilmastokeskusteluun, opetusministeri Li Andersson sanoo.

Keskustelun tavoitteena on jakaa kokemuksia ja kerätä parhaita toimintamalleja nuorten toimijuuden vahvistamiseksi ilmastokeskustelussa.

Kulttuuriministeri Hanna Kososen mukaan ilmastonmuutos on maapallomme tulevaisuuden suurimpia kysymyksiä ja sen haasteita ratkoessa tulee kuulla erityisen herkällä korvalla nuoria, joiden elämään ilmastonmuutos vaikuttaa eniten.

– Yhdessä meillä on kaikki mahdollisuudet ratkaista haaste ja vaihtaa ilmastoahdistus ilmastoinnostukseen.

Suomi on asettanut itselleen maailmanlaajuisestikin tarkastellen kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan nopeita toimia. Juuri YK:n ilmastohuippukokouksesta palannut ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen haluaa kannustaa nuoria mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan.

– Nuorten ilmastoliike on ollut yksi koko vuosikymmenen herättävimpiä voimia ja tarpeellinen muistutus aikuisille siitä, mikä on kaikkein tärkeintä. Meidän poliitikkojen tehtävä on löytää ratkaisut ja vastata huoleen.

Keskustelu järjestetään Säätytalossa 1.11. Mukaan kutsutaan aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi toimivia nuoria, koulutusalan toimijoita sekä ympäristöjärjestöjä.