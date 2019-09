Jussi Joentausta

Vasemmistonaisten Saila Ruuth toivoo, että hänen seuraajansa voisi keskittyä politiikan tekemiseen.

Vasemmistonaisten puhenaisena yhdeksän vuotta toiminut valtiosihteeri Saila Ruuth jättää puhenaisen tehtävän järjestön valtakunnallisessa kokouksessa marras-joulukuun vaihteessa.

Hän toimi aiemmin Vasemmistonaisten varapuhenaisena ja valtikan eli sen hallituksen jäsenenä.

– Olen ollut alusta lähtien mukana. Nyt on korkea aika antaa tilaa uusille tyyleille, Ruuth sanoo.

Yhdeksän vuotta on pitkä aika.

– On pakko myöntää, että kun yhdeksän vuotta olen kirjoitellut kannanottoja, into on alkanut jossain määrin hiipua.

Kiinnostusta tehtävään on jo ilmennyt, vaikka nimiä ei vielä mainita.

– Toivottavasti saamme useampia ehdokkaita. On aina hyvä merkki, että joku paikka on niin kiinnostava, että siihen haluaa useampi ihminen.

Voisi keskittyä politiikkaan

Ruuth luopuu puhenaiseudesta haastavan vaiheen jälkeen. Seuraajalle on luvassa paremmat resurssin, koska tukena on täysipäiväinen työntekijä puolipäiväisen sijaan.

– Jatkossa on puhenaisella on mahdollisuus keskittyä tekemään politiikkaa, kun työntekijä hoitaa järjestölliset ja toiminnalliset työt, Ruuth arvioi.

– Nyt olisi korkea aika saada puhenainen, joka heittäytyisi poliittiseen keskusteluun ja tekisi enemmän aktiivista julkista työtä.Näin saisimme nostettua vasemmisto-feministisen politiikan sisältöjä.

– Jos vielä saisimme puhenaisen, jolla olisi jo valmiiksi asemaa ja näkyvyyttä, se auttaisi tässä.