Lehtikuva/Jonathan Nackstrand

Greenpeace korostaa, että ilmastotoimien lisäksi myös mertensuojelulle on nopea tarve.

YK:n ilmastopaneeli IPCC:n keskiviikkona julkaisema uusi meri- ja jäätikköraportti muistuttaa, että ilmastokriisi on myös merten kriisi, korostaa Greenpeace. Kiireellisten päästövähennysten lisäksi on elintärkeää vahvistaa mertensuojelua.

– Raportti on karua luettavaa meille lunta, jäätä ja merta rakastaville suomalaisille. Siksi juuri meidän on nyt noustava puolustamaan arktisia alueita, lumisia talvia ja eläviä meriä osoittamalla, että fossiilisista polttoaineista on mahdollista päästä nopeasti eroon, sanoo Greenpeacen ilmastoasiantuntija Kaisa Kosonen järjestön tiedotteessa.

IPCC-raportin mukaan meret ja kutistuvat jääalueet kärsivät jo nyt monista peruuttamattomista muutoksista, ja muutosten tahti kiihtyy. Paljon laajempia seurauksia on kuitenkin edessä, jos päästöjä ei saada pian laskuun kohti nollaa. Vain viikkoa ennen raportin julkaisua arktinen merijää oli sulanut jälleen lähes ennätyspieneksi.

Tutkimusten mukaan vähintään kolmannes meristä pitäisi rauhoittaa suojelualueiksi.

Hallinnon pirstaleisuus haittaa

Greenpeace toteaa, että raportti käsittelee myös ratkaisuja, joiden avulla ilmaston lämpenemisestä aiheutuvia ongelmia voidaan hillitä. Meriekosysteemien kohdalla kansainvälisten meri- ja jääalueiden hallinnon pirstaleisuus vaikeuttaa niiden suojelua.

– Tutkimusten mukaan vähintään kolmannes meristä pitäisi rauhoittaa suojelualueiksi, jotta merten elämä voisi toipua ja sopeutua muutoksiin. Viikon valopilkkuna Suomi liittyi tämän tavoitteen tukijoihin. Uusi YK:n mertensuojelusopimus pitää saada valmiiksi ensi vuonna, sillä onnistuessaan se tekee maailman merten suojelusta mahdollista, sanoo Greenpeacen meriasiantuntija Laura Meller tiedotteessa.

Greenpeace on IPCC:n tarkkailijajäsen (Observer Organisation), jonka asiantuntijat ovat osallistuneet erityisraportin arviointiin.