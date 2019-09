Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

58 000 nimeä kerännyt kansalaisaloite eteni eduskunnassa valiokuntakäsittelyyn.

Kansalaisaloite mikromuovien kieltämiseksi kosmetiikassa sai vuosi sitten 58 000 allekirjoitusta. Eduskunnan lähetekeskustelussa viime viikolla aloite keräsi harvinaisen yksimielisen kannatuksen. Tänään tiistaina sitä käsiteltiin ympäristövaliokunnassa.

Aloitteessa esitetään lakia, joka kieltää mikromuovia sisältävien kosmetiikkatuotteiden maahantuonnin, myynnin ja valmistamisen Suomessa.

Aloitteen toinen tekijä, kaupunginvaltuutettu Lotta Laaksonen sanoi ympäristövaliokunnan kuulemisessa aloitteen suosion osoittavan, miten tärkeänä suomalaiset kokevat puhtaan veden, ruoan ja ympäristön.

Mikromuovien ympäristöhaittoihin on havahduttu vasta viime vuosina. Mereen huuhtoutuneet mikromuovihiukkaset aiheuttavat merkittävää haittaa merieliöille ja koko merelliselle ekosysteemille. Juomaveden ja eläinten kautta mikromuovit päätyvät myös ihmiseen. Niiden haittavaikutuksista ihmisen terveydelle ei vielä tiedetä paljoa, mutta eläimillä muovien syömisen on todettu vaikuttavan ruokahaluun, lisääntymiseen ja hormonitoimintaan.

Vesien lisäksi mikromuoveja esiintyy ilmassa ja mikroskooppisen pieniä nanomuoveja on löydetty jopa solujen sisältä.

Vaihtoehtoja on runsaasti



Lotta Laaksonen sanoi ympäristövaliokunnan kuulemisessa kosmetiikan mikromuovipitoisuuksien muodostavan merkittävän saasteenlähteen. Vuonna 2016 Tukholman yliopiston tutkimuksessa Ruotsissa vuotuiset kosmetiikan mikromuovipäästöt vesistöihin olivat 60 tonnia. Mikromuoveja on useissa kosmetiikkavalmisteissa sekä pesuaineissa deodoranteista perusvoiteisiin, hammastahnoista meikkeihin.

– Muovi ei ole tarpeellista kosmetiikassa, vaihtoehtoja löytyy helposti. Rajoituksia tarvitaan myös muihin mikromuovin lähteisiin – maaleihin, auton renkaisiin, tienpintoihin, kertakäyttöön ja niin edelleen, Laaksonen esitti.

Ruotsi on jo kieltänyt mikromuovin käytön tietyissä kosmetiikkatuotteissa, samoin Britannia. Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Irlannissa ja Taiwanissa on jo kielletty tai ollaan kieltämässä mikromuovien käyttö.

– Meidän näkemyksemme mukaan kuitenkin Suomella on nyt upea näytönpaikka olla ensimmäisten joukossa laatimassa omat rajoitukset mikromuovin käyttöön jo ennen EU:n toimia. Voimme osoittaa vastuuntuntomme ottamalla selkeän kannan globaaliin ongelmaan, Laaksonen sanoi.

– 58 000 kansalaista vaatii toimia tämän täysin turhan saastuttamisen muodon lakkauttamiseksi. On myös aika näyttää kansalle, että hallitus on valmis kuulemaan kansalaisaloitteiden vahvaa viestiä. Kun asia on riittävän vakava, ihmiset haluavat välitöntä muutosta.

Laaksosen mukaan mMyönteinen käsittely kansalaisaloitteelle lisää myös kansalaisten luottamusta hallitusta sekä kansanedustajia kohtaan.

– Ongelma pitää hoitaa mahdollisimman tiiviillä aikataululla kuntoon.