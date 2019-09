Lehtikuva/Stephanie Keith

Järjestöt syyttävät rikkaita maita ja suuria kasvihuonekaasujen päästäjiä, etteivät ne tarttuneet historialliseen tilaisuuteen.

Globaalit kansalaisjärjestöt ovat pettyneitä valtioiden puheenvuoroihin YK:n maanantaisessa ilmastohuippukokouksessa.

Vaikka talomme on tulessa, maiden puheenvuorot osoittivat hallitusten yhä vain lietsovan liekkejä, toteavat järjestöt yhteisessä Climate Action Network -verkoston (CAN) julkaisemassa kannanotossa. Hallitukset ovat edelleen piittaamattomia tieteestä eivätkä esitä kunnianhimoisia ilmastositoumuksia.

Järjestöt huomauttavat, ettei kokouksessa kuultu montaakaan ilmoitusta tiukennetuista tavoitteista eikä fossiilisista polttoaineista irtautumisesta. Rikkaat maat eivät ottaneet kantaakseen historiallista vastuutaan tukea rahallisesti köyhempiä maita, jotka kamppailevat ilmastonmuutoksen seurausten kanssa.

”Johtajat välttelevät häpeällisesti vastuutaan.”

Järjestöt toteavat, että YK:n pääsihteeri António Guterres kehotti vakavasti poliittisia johtajia esittämään konkreettisia suunnitelmia, mutta hänen puheensa – samoin kuin neljän miljoonan ihmisen mielenosoitukset perjantaina – kaikuivat kuuroille korville.

”Johtajat välttelevät häpeällisesti vastuutaan ilmastonmuutoksen ratkaisemisesta jättäen ongelman nuorille. Koska nuoria ei kuunnella eikä hätätilaan reagoida, heidän täytyy jatkaa lakkoja ja uhrata lapsuutensa ja koulutuksensa”, sanotaan kannanotossa.

Jotkut osoittivat johtajuutta

Järjestöjen mukaan jotkut pienet saarivaltiot ja kehitysmaat sekä liikeyritykset sitoutuivat tiukentamaan tavoitteitaan. Ruotsi, Luxemburg ja Tanska lupasivat kaksinkertaistaa panostuksensa kansainväliselle ilmastorahastolle (Green Climate Fund).

”Nämä maat osoittivat paljon kaivattua johtajuutta ja osoittivat ilmastotoimet ja kunnianhimoisuuden mahdollisiksi. Ne osoittivat, että energiamuutos on käynnissä ja se on peruuttamaton. Pian ne korjaavat hyödyn valinnoistaan vauraamman talouden, terveemmän väestön ja vaaleissa uudelleenvalinnan muodossa”, toteaa kannanotto.

Erikseen järjestöt mainitsevat Yhdysvallat, Australian, Saudi-Arabian ja Brasilian, jotka suhtautuivat halveksuvasti ilmastohuippukokoukseen. Nämä maat ovat ”eniten vastuussa kohtalomme sinetöimisestä. Historia on ne ankarasti tuomitseva, samoin tulevat sukupolvet, jotka pian marssivat vaaliuurnille.”

Katseet kohti Chileä

Järjestöjen mukaan ilmastohuippukokouksen aiheuttaman yleisen pettymyksen jälkeen kansalaisyhteiskunta suuntaa katseensa joulukuussa Chilen Santiagossa pidettävään ilmastokokoukseen, jotta siellä laadittaisiin hätätilapaketti. Siihen pitäisi sisältyä kunnianhimoiset sitoumukset ilmastorahoitukseen, vahvat päämäärät sekä säännöt päästökaupasta maiden välillä.

Järjestöjen yhteiseen kannanottoon osallistuvat muun muassa Greenpeace International, Christian Aid, ActionAid, WWF, Union of Concerned Scientists, CARE International, Natural Resources Defense Council, World Resources Institute, Germanwatch, International Environmental Movement Fridays for Future in Russia, E3G – Third Generation Environmentalism, Heinrich Böll Stiftung, Climate Environmental Defense Fund, Corporate Accountability sekä useat alueelliset Climate Action Network -verkoston jäsenet.