Lehtikuva/Johannes Eisele

Ruotsalainen ilmastoaktivisti sanoi hänen sukupolvensa vetävän rajan nyt tähän. Muutos tulee, haluttiin tai ei.

Ruotsalainen 16-vuotias ilmastoaktivisti Greta Thunberg piti voimakkaan ja tunteikkaan puheen YK:n ilmastokokouksessa New Yorkissa. Kansan Uutiset julkaisee koko puheen. Se on myös katsottavissa Youtubessa.

”Tämä on niin väärin. Minun pitäisi olla koulussa valtameren toisella puolella, mutta te panette meidät nuoret vastuuseen. Kuinka te kehtaatte? Olette varastaneet unelmani ja lapsuuteni tyhjillä sanoillanne. Ja silti minä kuulun onnekkaisiin. Ihmisiä kärsii. Ihmisiä kuolee. Kokonaiset ekosysteemit ovat romahtamassa. Olemme massasukupuuton alussa, ja te ette pysty kuin puhumaan rahasta ja kertomaan satuja jatkuvasta talouskasvusta. Kuinka te kehtaatte?”

”Yli 30 vuotta tiede on ollut kristallinkirkas. Kuinka te kehtaatte katsoa poispäin ja tulette tänne sanomaan tehneenne tarpeeksi, kun tarvittavia ratkaisuja ei ole edes näköpiirissä? Te sanotte, että kuulette meitä ja ymmärrätte kiireen. Mutta vaikka olisin kuinka vihainen ja surullinen, en halua uskoa, että te todella ymmärtäisitte tilanteen ettekä silti toimisi. Silloin te olisitte pahoja ja siihen en halua uskoa.”

”Päästöjen puolittaminen kymmenessä vuodessa antaa vain 50 prosentin mahdollisuuden estää maapallon lämpenemisen yli 1,5 asteella ja hallitsemattoman ketjureaktion käynnistymisen. Te ehkä voitte hyväksyä 50 prosentin mahdollisuuden, mutta nuo luvut eivät ota huomioon itseään ruokkivia keikahduspisteitä [aiemmin harvinaisen ilmiön nopea leviäminen], ilmaston ylimääräistä lämpenemistä ilmansaasteiden takia eivätkä oikeudenmukaisuuden näkökulmaa. Ne myös luottavat minun sukupolveni nielevän satoja miljardeja tonneja teidän hiilidioksidipäästöjä tekniikoilla, jotka tuskin ovat edes vielä olemassa. Joten emme yksinkertaisesti voi hyväksyä vain 50 prosentin mahdollisuutta, koska me joudumme elämään seurausten kanssa.”

”IPCC:n parhaan ennusteen mukaan maailman hiilidioksidipäästöt olisi pitänyt rajoittaa 420 gigatonniin 1.1.2018, jotta olisi 67 prosentin mahdollisuus rajoittaa maapallon lämpeneminen 1,5 asteeseen. Tänään tuo lukema on alle 350 gigatonnia. Miten te kehtaatte teeskennellä, että tämä on hoidettavissa vain joillakin teknisillä ratkaisuilla? Tämän päivän päästötasolla jäljellä oleva hiilidioksidipäästöjen mahdollisuus on käytetty loppuun alle 8,5 vuodessa. Tähän ei ole olemassa mitään ratkaisuja eikä suunnitelmia, koska nämä luvut ovat liian epämukavia ettekä te ole riittävän kypsiä myöntämään tätä.”

”Te petätte meidät, mutta nuoret ovat alkaneet ymmärtää petoksenne. Kaikki tulevat sukupolvet katsovat teitä. Jos valintanne on epäonnistua, emme anna teille koskaan anteeksi.”

”Emme päästä teitä vastuusta. Juuri tähän vedämme rajan. Maailma on heräämässä ja muutos tulossa halusitte sitä tai ette. Kiitos.”

Suomennos Kai Hirvasnoro