Internet ei ole tehnyt sensuurista aikansa elänyttä.

Eritreassa on maailman tiukin sensuuri sekä aktiivisimmin toimittajia vangitseva ja sanomalehtiä, radiota ja televisiota rajoittava hallinto. Tähän tulokseen on päädytty toimittajia puolustava Committee to Protect Journalists -järjestö (CPJ) tuoreessa raportissaan.

Eritreassa ei ole ollut riippumatonta mediaa sitten vuoden 2001. Monet vuoden 2001 puhdistuksessa vangitut journalistit ovat yhä telkien takana ja hallitus valvoo suurinta osaa sähköisestä mediasta, internet-yhteydet ovat kiven alla ja ulkomaisia radiosignaaleja häiritään.

Lain mukaan eritrealaisten toimittajien on edistettävä ”kansallisia päämääriä”. Valtion omistaman median toimittajat noudattavat koston pelossa hallituksen sanelemaa toimituksellista linjaa.

Internetin piti tehdä sensuurista aikansa elänyttä, mutta niin ei ole tapahtunut.

Listakakkosena Pohjois-Korea

Journalistien epätoivelistan seuraavina ovat Pohjois-Korea ja Turkmenistan.

Pohjois-Koreassa virallinen Korean keskusuutistoimisto pyörittää maan lähes kaikkia sanomalehtiä ja sähköistä mediaa. Uutiset keskittyvät lähinnä maan johtajan Kim Jong Unin lausuntojen ja toimien raportointiin. Ulkomaanuutisia on ollut erittäin rajoitetusti, mutta viime aikoina on kuitenkin kerrottu Kimin ja Donald Trumpin neuvotteluista.

Turkmenistanistaan ei juuri löydy vapaata mediaa. Presidentti Gurbanguly Berdymuhamedovilla on absoluuttinen valta yli koko mediakentän, ja hän käyttää valtaansa edistääkseen omaa henkilökulttiaan.

Maanpaossa toimii muutamia riippumattomia Turkmenistaniin keskittyneitä medioita, mutta niiden sivustoille pyrkimisestä voi joutua kuulusteluihin.

Uusi teknologia, vanha brutaalius

Listan muilla kärkisijoilla ovat Saudi-Arabia, Kiina, Vietnam, Iran, Päiväntasaajan Guinea, Valko-Venäjä ja Kuuba. Journalistien työ on vaikeaa myös Afganistanin, Syyrian ja Somalian kaltaisissa sodasta ja epävakaudesta kärsivissä maissa, mutta vaikeudet eivät ole yksinomaan seurausta virallisesta sensuurista, todetaan CPJ:n raportissa.

– Internetin piti tehdä sensuurista aikansa elänyttä, mutta eihän niin ole tapahtunut. Monissa maailman eniten sensuroiduissa maissa on laajoja ja aktiivisia online-yhteisöjä. Nämä hallitukset yhdistävät vanhan brutaaliuden uuteen mediaa valvovaan ja toisinajattelua suitsivaan teknologiaan, jonka ne ovat ostaneet länsimaisilta yhtiöiltä, CPJ:n toimitusjohtaja Joel Simon sanoi vuosiraportin julkistustilaisuudessa 10. syyskuuta.

