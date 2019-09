Lehtikuva/Roni Rekomaa

Perhetilanteen muutos ja tuleva ministeritehtävä painoivat Sarkkisen ratkaisussa.

Vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen ei aio hakea jatkokautta marraskuun puoluekokouksessa. Kuusi vuotta puolueen johtotehtävissä riittää tässä vaiheessa. Sarkkinen toimi kolme vuotta puoluevaltuuston puheenjohtajana, ja viime puoluekokouksessa hänet valittiin varapuheenjohtajaksi.

– Se on ensinnäkin pitkä aika puoluejohdossa. Siinä mielessä ajattelen, että on hyvä antaa muille mahdollisuuksia, kun paikkoja on vähän. Sitten kun tulee perhetilanteen muutos, pitää miettiä, mitä tehtäviä karsii, Sarkkinen perustelee päätöstä.

Sarkkinen on jäämässä äitiysvapaalle marraskuun alussa. Perhetilanteen muutoksen lisäksi lisäkiireitä on näillä näkymin luvassa vuonna 2021, kun hänen on tarkoitus aloittaa ministerinä.

– Siitäkin näkökulmasta tämä on parempi ratkaisu.

Sarkkinen pitää myös hyvänä, että puoluejohto uusiutuu.

– Kun puheenjohtaja (Li Andersson) jatkaa, muualla on tilaa uusiutua. On hyvä, että porukka uusiutuu jonkun verran, ei täysin.

Kun mukaan lasketaan kolmen vuoden puoluevaltuustokausi, on Sarkkinen ollut mukana yhdeksän vuotta vasemmistoliiton valtakunnallisissa päättävissä elimissä. Siinä ajassa puolueessa on tapahtunut valtava muutos.

– Jäsenmäärä on kasvanut paljon. Olemme ottaneet käyttöön uusia toimintatapoja. Politiikan teossa sisällöt ovat osittain muuttuneet, viestinnässä monet asiat ovat muuttuneet, Sarkkinen mainitsee muutamia esimerkkejä.

Ei-mielikuvasta päästy eroon

Sarkkinen pitää tämän puoluekokouskauden suurimpana onnistumisena – eduskuntavaalivoiton lisäksi – ihmisten muuttunutta mielikuvaa vasemmistoliitosta.

– Yleinen käsitys on muuttunut positiivisempaan suuntaan. Siihen on varmaankin vaikuttanut viestinnälliset toimet. Olemme pystyneet vahvistamaan asiantuntijuutta.

– Olemme päässeet hyvin päässeet pois siitä ei-mielikuvasta.

Marraskuun puolivälin jälkeen alkavalla puoluekokouskaudella tulee olemaan muutama iso haaste. Yksi on se, että nyt hallituspuolueena vasemmistoliitto ei voi tuoda pelkästään omia näkemyksiään esiin.

– Hallituksessa pitää puolustaa hallitusrintamaa, mutta pitäisi kuitenkin pystyä erottautumaan omilla kannoilla ja tuoda keskusteluun pitemmän aikavälin näkemyksiä, mihin suuntaan yhteiskuntaa tulee kehittää. Ja ylipäätään, miten pienemmän puolen hallituspuolueena saa näkyvyyttä, Sarkkinen pohtii.

Ministereille näkyvyyttä tulee, mutta he ovat sidottu omiin hallinnonaloihinsa, Sarkkinen huomauttaa.

– Miten saadaan puolueen avauksille ja muille kuin ministereille näkyvyyttä, niin onhan se haaste.

Olennaista kuitenkin nyt on, että nyt vasemmistoliitto on hallituksessa, jonka pohja sopii sille hyvin. Sarkkinen sanookin, että nyt Suomea on mahdollista muuttaa positiiviseen suuntaan.

– Vaalimenestys on tärkeätä, mutta sitä haetaan, että voidaan muuttaa maailmaa. Nyt ei voi olla vain huolissaan, mitä tapahtuu kannatukselle. Ensisijaisesti tulee miettiä sitä, miten pystymme Suomea johtamaan mahdollisimman myönteisesti ja toteuttamaan poliittisia arvojamme ja tavoitteitamme käytännössä.

Paikallistason kehittäminen tärkeää

Sarkkinen palaa vielä haastattelun lopuksi siihen, miksi hän halusi tuoda julki jättäytymisensä pois puolueen johtotehtävistä. Hän on kertonut jo aiemmin kysyjille, ettei aio hakea enää varapuheenjohtajaksi.

– Halusin vielä sanoa sen kaikille avoimesti.

Nyt Sarkkinen toivoo, että ehdokkaita eri johtotehtäviin tulisi hyvissä ajoin ennen puoluekokousta. Heille tulee nimittäin viestintähaasteiden lisäksi iso ponnistus melko nopeasti eteen.

– Olennainen kysymys seuraavalla puoluekokouskaudella on kuntavaalit. Ne tulevat tosi nopeasti ja ovat iso ponnistus. Niihin liittyy ylipäänsä paikallisen toiminnan kehittäminen. Miten saadaan tuettua paremmin puolueena paikallistason toimintaa.

Sarkkinen näkeekin tärkeänä kehittää entisestään paikallistason toimintaa.

– Minusta on tärkeää, että puolueet eivät typisty puheenjohtajien ja kansanedustajien puhuviksi päiksi eduskunnassa. Puolueen pohja on paikallistason toiminnassa.