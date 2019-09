Kansallisteatteri/Katri Naukkarinen

Kansallisteatterin syysuutuus herättää kysymyksiä – jos pysyy valppaana esityksen loppuun asti.

Yuval Noah Hararin vuonna 2016 ilmestyneen Sapiens – ihmisen lyhyt historia -kirjan pohjalta tehty esitys osoittaa tekijöiden ja teatterin rohkeutta ellei suorastaan uhkarohkeutta. Onhan tämmöisen luontodokumentin esittäminen päänäyttämöllä jonkinmoinen riski. Toisaalta esityksen aihe on mitä ajankohtaisin.

Näyttämöllä kelataan vajaassa parissa tunnissa läpi ihmisen/ihmisapinan miljoonat vuodet. Haastava tehtävä, mutta katsomossa istujaa rauhoittaa Avara luonto -dokumenteista tutun Jarmo Heikkisen äänen kuunteleminen. Hän on lukenut teoksen myös äänikirjaksi.

Tekijät, dramaturgi Minna Leino, ohjaajat Anni Klein ja Jarkko Partanen eivät ole pyrkineet teoksen näyttämöllepanoon, mutta kyllä se hiukkasen sitä on. Kirjasta on valittu ”mehevimmät” kohdat esitykseen. Niistä hyvä esimerkki on maanviljelykseen siirtyminen, joka Harasin mukaan on ihmiskunnan ehkä suurin virhe. Siitä käynnistyi väestönkasvu, ravinnon yksipuolistuminen, ihmisen ikuinen raataminen ja luonnon monimuotoisuuden kapeneminen. Viljelijään verrattuna keräilijä oli vapaa ja terve monipuolisen ruuan nauttija.

Käsiohjelmassa Karoliina Lummaa BIOS-tutkimusyksiköstä pohtii ihmisen aikaa. Luottamus ajalliseen jatkumoon kauas eteenpäin, kohti tulevia ihmislajeja, vaikuttaa hänen mukaansa tänä päivänä uhatulta.

Harari ja esitys kysyvät, mitä ihminen haluaa tai haluaa haluta. Mikä olisi se ihmislajin uusi jaettu halu, joka pelastaisi ihmisen avoimeen tulevaisuuteen. Voiko laji haluta muuta kuin omaa leviämistään?

Teatteri on selvästikin tekemässä aluevaltausta, kun se tuo tietokirjallista materiaalia yhä useammin näyttämölle. Tästä hyvä ja hauska suomalaisen teatterin alkumetrejä valottanut esimerkki oli keväällä Kom-teatterissa nähty Making on Lea.

Sapiens lunastaa paikkansa ihmiskunnan ydinkysymyksiä pohtivana puheenvuorona. Maskikasvoiset milloin Neandertalin ihmistä, apinaa, Greta Thunbergiä esittävät hahmot jäävät kieppumaan mieleen, vaikka teatterin tunnusomaista katharsista puhdistumista ei ehkä tapahdu.

Sapiens Kansallisteatterin suurella näyttämöllä. Yuval Noah Hararin teoksen pohjalta sovittanut Minna Leino. Ohjaus ja koreografia Anni Klein ja Jarkko Partanen.