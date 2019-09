Elokapina / Tuomas Nikulin

Elokapina-liike kehottaa kansalaistottelemattomuuteen ilmaston puolesta. Myös kulttuurialan toimijat ovat heränneet ilmastohuoleen.

Joukko suomalaisia kulttuurialan ammattilaisia on julkaissut hätätilanjulistuksen ilmaston puolesta. Se on saanut inspiraationsa ilmastohätätilan julistusliikkeistä ympäri maailman. Suomessa julistuksen on allekirjoittanut tähän mennessä yli 2 500 kulttuuritoimijaa.

Tunnetuista nimistä mukana ovat muun muassa Meeri Koutaniemi, Tommi Korpela, Katariina Souri, A. W. Yrjänä, Paleface, Jonna Tervomaa, Saara Cantell ja Hannu-Pekka Björkman.

Julistuksessa vaaditaan totuudenmukaisuutta ilmastokriisiä koskien, hiilineutraaliuteen sitoutumista ja oikeudenmukaisuutta.

Jokaisella jolla on kyky luoda uutta, on valtavat mahdollisuudet tehdä hyvää.

Tämä on vasta alku

Vatvomiset on vatvottu, perustelee rap-artisti ja kirjailija Paleface mukana olemisensa julistuksessa.

”Maailman valtiot ovat kokoontuneet ilmastokokouksiin vuodesta 1992. Silti riittäviin toimenpiteisiin ei olla ryhdytty. On aika vaatia päättäjiltä päätöksiä ja valtaapitäviltä vastuuta planeettamme tulevaisuudesta”, hän kirjoittaa.

Julistuksen ensisijainen tarkoitus on luoda painetta Suomen hallituksen suuntaan. Toisena ajatuksena on luoda yhteisö, joka voi miettiä luovia keinoja sekä vaikuttaa päättäjiin että ratkaista käsillä olevaa ilmastokriisiä.

– Tämä ei ole vain adressi, joka luovutetaan eteenpäin. Tämä on toiminnan alku, sanoo nukketeatteritaiteilija ja muusikko Kaisa Karekallas.

Julistuksen ympärille luodussa Facebook-ryhmässä on yli 5 000 jäsentä.

”Välillä mietin, että mitä tapahtuisi, jos globaali kulttuuriväki jättäisi sen homman mitä oli sillä sekunnilla tekemässä, ja suuntaisi luovan energiansa ilmasto-oikeudenmukaisuusliikkeeseen”, kirjoittaa puolestaan näyttelijä ja esitystaiteilija Laura Marleena Halonen.

”Kaikilta yhteisöiltä tarvitaan välittömästi vielä allekirjoituksiakin konkreettisempaa osallisuutta ilmasto-oikeudenmukaisuutta ja biodiversiteetin monimuotoisuutta puolustavaan liikkeeseen.”

Taide on ratkaisevaa juuri nyt

Julistuksen luki tänään perjantaina stand up -koomikko Iikka Kivi. Hänet tunnetaan myös aktiivisena some-keskustelijana muun muassa ilmastokysymyksissä. Kiven oli helppo perustella julistuksen tarpeellisuus.

– Monet kysyvät miksi nyt meidän pitäisi kuunnella taiteilijoita. Että mitä me tehdään elokuvilla, runoudella tai musiikilla, jos tilanne on oikeasti se, että katsomme maailmanloppua suoraan silmiin?

– Väitän, että taide ei ole koskaan ollut ihmiskunnalle niin tärkeää ja ratkaisevaa, kuin se on nyt.

Kiven mukaan meillä on tarpeeksi tietoa ilmastokriisistä.

– Se näyttää meille, että jos jatkamme tällä tiellä jolla olemme, maapallon keskilämpötila nousee 3–4 astetta. Sitä maapallo ei kestä. Miljoonia lajeja häviää sukupuuttoon ja miljoonia ihmisiä kuolee.

Tämän me tiedämme Kiven mukaan ahdistavankin hyvin. Ja lääkkeetkin ilmastokriisin hidastamiseksi olisivat tiedossa.

– Ongelma on se, ettemme käytä tätä tietoa.

Kyky luoda uutta voi pelastaa pallon

– Vaikka meille valittiin keväällä historian kunnianhimoisin ilmastohallitus, tähän mennessä on saatu aikaan vain kosmeettista näpertelyä, Kivi sanoo.

– Turvetta saa edelleen kaivaa eikä hakkuita ole saatu painettua alas eikä saastuttaviin verotukiin ole koskettu. Edes kasvissyöntiä ei ole saatu vietyä eteenpäin.

Kiven mielestä tiedon sijaan puuttuu tahto ja siinä taide voi auttaa.

– Taide voi sanoittaa asioita niin, että se koskettaa henkilökohtaisesti. Taide yltää sinne mihin järkipuhe ei yllä. Taide ei vain herätä meitä, se auttaa myös jaksamaan. Kun minua väsyttää tämä aktivismi ja tuulimyllyjen puolesta taistelu, laitan luurit päähän ja biisit täysille ja taas jaksaa.

– Jokaisella jolla on kyky luoda uutta, on valtavat mahdollisuudet tehdä hyvää.

Siksi Kivi pitää taiteilijoiden ja taiteen roolia ilmastokriisin torjumisessa merkittävänä. Uuden luominen on hänen mukaansa nyt ihmiskunnan suuri tehtävä.

– Meidän täytyy kyetä luomaan yhteiskunta, joka ei perustu luonnon tuhoamiseen ja luomaan tulevaisuus, jossa me kaikki voimme elää.

Hätähuutoviikko kehottaa

kansalaistottelemattomuuteen

Kulttuuri julistaa hätätilan on osa Elokapina-liikettä. Se on suomalainen ilmasto- ja ympäristöliike, joka puolestaan on osa Briteissä syksyllä 2018 käynnistynyttä Extinction Rebellion -liikettä. Se on järjestänyt erilaisia ilmastotempauksia ja mielenilmauksia eri puolilla Eurooppaan.

Elokapina käynnisti 20.-27.9. 2019 vietettävän Hätähuutoviikon, jonka aikana se kokoaa ihmisiä väkivallattomaan kansalaistottelemattomuuteen. Tarkoituksena on saada päättäjät suhtautumaan ilmasto- ja ympäristökriisiin vakavasti.

Miksi kansalaistottelemattomuus?

– Ilmaston muuttumisesta on tiedetty kymmeniä vuosia ja myös toimia on vaadittu kiltisti vuosikaudet, mutta niihin ei ole ryhdytty, sanoo Elokapinan Jemina Nylund.

Hän kuvailee olevansa aivan tavallinen opiskelija eikä koe olevansa radikaali, mutta on kyllästynyt toiveikkuuteen. Nyt tarvitaan toimia.

– Ilmastoliike vaatii kaikkien osallisuutta, ei vain niiden, jotka ovat identifioituneet aktivisteiksi, sanoo Elina Kauppila, yksi elokapinallisista.