Lehtikuva/Martti Kainulainen

Teollisuusliiton ja Medialiiton työrauha ei sido pakettilajittelijoita, jotka ovat PAUn jäseniä.

Posti- ja logistiikkaunionin PAUn valtuusto käsitteli tulevan sopimuskierroksen tavoitteita ja ilmoitti olevansa tarvittaessa valmis työtaisteluun työntekijöiden halpuuttamista vastaan. Liitos mukaan tes-tavoitteiden lisäksi tämä oli kokouksessa ylitse muiden noussut asia.

Postiala ja erityisesti Postin pakettilajittelijoiden tilanne on ollut viime aikoina paljon julkisuudessa Postin palkkahalpuutuksen takia. Postin hallitus toi tällä viikolla julkisuuteen palkkojen osalta siirtymäaikaesityksen, jonka osalta PAU on ilmoittanut että se ei ole hyväksyttävissä. Työnantajaa edustava Medialiitto taas on tuonut julkisuudessa esiin sen, että PAUn hyväksyntää asialle ei tarvita, koska pakettilajittelijoihin noudatettaisiin 1.11. Medialiiton ja Teollisuusliiton välistä jakelua koskevaa työehtosopimusta.

Valtuusto muistutti sekä Medialiittoa että Postia siitä, että pakettilajittelijat ovat PAUn jäseniä, ei Teollisuusliiton. Heitä ei sido Teollisuusliiton ja Medialiiton välinen työrauha.

PAUn valtuusto totesi myös yksimielisesti, että PAUn Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusneuvottelut eivät pääty ennen kuin pakettilajittelijat ovat sen piirissä. Postialalla ei ole työehtosopimuksen päättyessä työrauhaa ennen kuin pakettilajittelijat ovat siirtyneet takaisin Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimukseen.

Liiton mukaan työehtoshoppailun leviäminen työmarkkinoilla on todennäköinen ja erittäin huolestuttava kehitys, jota ei voida hyväksyä.

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat 26.9. Sopimuksen voimassaolo päättyy 31.10.

