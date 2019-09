Lehtikuva/Jussi Nukari

Uutta kapasiteettia syntyy ilman valtion tukea.

Pääministeri Antti Rinteellä ja hallituksella oli perjantaina hyvä päivä. Hallitus on alkukuukausinaan etsinyt keinoja investointien vauhdittamiseen ja nyt niitä tulee. Suomessa vieraillut Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai kertoi yhtiön tekevän 600 miljoonan investoinnin Haminan datakeskukseen ja lisäksi rahoittavan kahta tuulivoimaprojektia, jotka tulevat tuottamaan 250 megawattia puhdasta sähköä.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen mukaan Googlen sähkönhankintasopimuksen jälkeen Suomeen tehtyjen markkinaehtoisten tuulivoimainvestointien määrä kasvaa jo yli 1 000 megawattiin. Ne kasvattavat Suomen tuulivoimakapasiteettia 56 prosenttia ja tuulivoiman vuosituotantoa noin 72 prosenttia. Uudet tuulivoimainvestoinnit tehdään ilman valtion tukea.

Rahassa uudet investoinnit tarkoittavat yhdistyksen mukaan noin 1,5 miljardia euroa.

– Nämä investoinnit jälleen osaltaan osoittavat, että Suomi on erinomainen kohde investoida, pääministeri Antti Rinne sanoi tavattuaan Googlen Pichain.

– Hallitukseni uskoo siihen, että kun olemme mukana osana globaalien ilmiöiden ja megatrendien ratkaisuja, syntyy kestävää talouskasvua. Siksi panostamme osaamiseen ja koulutukseen.

ILMOITUS

Pichai sanoi Suomen olevan hyvä esimerkki siitä, miten internetin avulla saadaan aikaan taloudellista kasvua.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtajan Anni Mikkosen mukaan on hienoa nähdä, että tuulivoima mahdollistaa Suomeen merkittävät kilpailukykyiset, teolliset investoinnit.

– Nopea kasvu on paitsi teknisen kehityksen myös investointiympäristön toimivuuden ansiota. Kun siitä pidetään huolta, kiinnostaa markkinamme jatkossakin merkittäviä sijoittajia.

Lisäys Helsingin kulutuksen verran



Suomalainen tuulivoima-ala on kasvanut nopeasti. Suomen ensimmäinen 1 000 megawatin raja tuulivoimakapasiteetissa ylitettiin vuonna 2015. Nyt neljä vuotta myöhemmin näkyvissä on jo kapasiteetin kolminkertaistuminen. Erona aiempaan on, että suurin osa uudesta kapasiteetista rakennetaan ilman valtion taloudellista tukea.

– Vain alle kaksi vuotta sitten näytti siltä, että Suomen tuulivoima ei ole vielä valmis markkinaehtoisiin investointeihin. Reilu vuosi ensimmäisen markkinaehtoisen investointipäätöksen jälkeen meillä on julkaistu yli 1 000 megawattia ilman tukea rakennettavia hankkeita. Kehitysvauhti on upeaa seurattavaa, iloitsee Mikkonen.

Julkaistut markkinaehtoiset hankkeet kasvattavat Suomen tuulivoimakapasiteettia 3 176 megawattiin. Tuulivoimayhdistys kuvaa kapasiteetin lisäämisen vaikutusta niin, että sillä voitaisiin kattaa lähes koko Helsingin kaupungin vuotuinen sähköntarve.

Suurin osa uusista tuulipuistoista valmistuu vuosien 2019–2021 aikana. Markkinaehtoisten tuulipuistojen lisäksi Suomeen on rakenteilla 1,4 terawatin tuulivoiman vuosituotanto valtion kilpailuttaman tuotantotuen avulla.