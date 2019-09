Työehtoshoppailu on Postin ansiosta ollut otsikoissa tiuhaan. Tiistainen Postin hallituksen päätös pysyttää pakettilajittelussa työskentelevien palkat nykyisellään pari vuotta eteenpäin, mutta itse ongelma on ja pysyy. Ongelman nimi on se, että jotkin työt on neuvoteltu mukaan useampaan työehtosopimukseen, jolloin työnantaja voi omaa jäsenliittoaan muuttamalla vaihtaa työntekijöihinsä sovellettavaa työehtosopimusta. Näitä riitoja, joissa työntekijöiden palkka uhkaa laskea usein merkittävästikin, on monella ammattiliitolla.

Tässä lehdessä kerromme Kajaanin Metallityöväen ammattiosasto 63:n aloitteesta Teollisuusliiton syysvaltuustolle. Aloitteessa esitetään yksimielisyysperiaatetta, jonka mukaan työpaikalla sovellettavaa työehtosopimusta ei tule voida vaihtaa ilman työntekijöiden ja työnantajien edustajien yksimielistä tukea.

Työehtoshoppailun yleistyminen on herättänyt ay-liikkeen laajemminkin pohtimaan arkaa asiaa. Rakennusliiton Matti Harjuniemi pohti äskettäin kysymystä liittonsa lehdessä. Hän peräänkuulutti ay-liikkeen rakenneuudistusta. Hän tietää, että asiasta on ammattiliittokentällä riidelty pitkään, koska ”liitot tulevat pelatuksi vastakkain ja työntekijät yleensä kärsivät”.

Harjuniemi muistuttaa 1960-luvusta, jolloin purettiin keskinäiseen kilpailuun kietoutunut rinnakkainen ja limittäinen liittorakenne ja ratkaistiin päällekkäisten työehtosopimusten tuottama ongelma – eli luotiin uusi SAK. Tuon rakenneuudistuksen jälkeen työelämä on kuitenkin muuttunut valtavasti.

Nyt pitäisi siis tehdä uusi rakenneuudistus, joka toisi sopimuskiistat ratkaistavaksi liittojen sisälle ja lopettaisi liittojen väliset taistelut. Tämä tarkoittaisi myös työehtosopimusten määrän vähentämistä, ja ammattiliittojakaan ei tarvittaisi kuin enintään viisi: julkinen sektori, yksityiset palvelualat, teollisuus, kuljetus sekä kiinteistö- ja rakennusala. Harjuniemi uskoo, että tällä rakenteella työehtosopimusten päällekkäisyydet saataisiin poistettua, mikä tarkoittaisi myös työehtoshoppailun loppumista.

Kirjoittaja on Kansan Uutisten toimituspäällikkö.