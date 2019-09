Lehtikuva/-

Amnestyn mukaan siirtotyöläiset tekevät edelleen Qatarissa töitä palkatta eikä heidät työnantajaansa sitovaa kafala-järjestelmää ole poistettu.

Qatarissa on jo vuosia rakennettu stadioneja ja infrastruktuuria jalkapallon MM-kisoja varten. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kiinnittäneet huomiota siirtotyöläisten huonoihin oloihin, ja vähitellen Qatar on luvannut korjata epäkohtia.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin torstaina julkaisema tutkimus All work, no pay: The struggle of Qatar’s migrant workerskertoo, että lupaukset ovat jääneet puheen tasolle. Sadat siirtotyöläiset ovat joutuneet taistelemaan kuukausia saadakseen palkkaa tekemästään työstä.

Qatarissa työskentelee yli kaksi miljoonaa siirtotyöläistä. Suurimmat rakennustyöt liittyvät vuoden 2022 jalkapallon MM-kisoihin, mutta Qatarin Dohassa järjestetään myös yleisurheilun MM-kisat, jotka alkavat ensi viikon perjantaina.

Amnestyn tutkimuksessa seurattiin kolmea eri rakennus- ja siivousalan yritystä sekä yli kahtatuhatta siirtotyöläistä. Kyseiset yritykset eivät tehneet jalkapallon MM-kisoihin liittyviä rakennustöitä.

Yritykset pitivät työmaat käynnissä, vaikka niillä ei ollut varaa maksaa työntekijöilleen palkkaa. Siirtotyöläisten sopimukset sanottiin irti kuukausien palkattoman työn jälkeen, maksamatta korvausta tehdystä työstä.

Valituksista ei piitata

Maaliskuussa 2018 Qatarin viranomaiset perustivat komitean, jolle siirtotyöläiset saivat tehdä valituksia esimerkiksi maksamattomista palkoista. Amnestyn tietojen mukaan yksikään 1 620 työntekijästä, jotka tekivät valituksia, ei saanut korvauksia komitean kautta.

Lain mukaan komitean pitäisi käsitellä valitukset kuuden viikon kuluessa. Amnestyn mukaan työntekijät joutuivat odottamaan käsittelyä 3–8 kuukautta. Tämän ajan he elivät ilman tuloja työleireillä, joissa puhdasta vettä ja ruokaa oli saatavilla niukasti.

Lokakuussa 2018 Qatarin viranomaiset perustivat säätiön, jonka kautta voi hakea kompensaatiota maksamattomista palkoista. Nyt säätiö on varaton, eikä yksikään siirtotyöläinen ole saanut korvauksia sen avulla.

Osaa työntekijöistä painostettiin jättämään valitusprosessi kesken. Heille maksettiin murto-osa palkasta ja lentolippu kotiin.

Kafala-järjestelmä sitoo

Yksi syy tilanteeseen on Qatarissa laajasti käytetty kafala-systeemi, joka sitoo siirtotyöläiset työnantajaansa. Pahimmillaan työnantaja voi estää työntekijää irtisanoutumasta tai lähtemästä maasta.

Qatar on lupaillut kafala-järjestelmän muuttamista, mutta Amnestyn mukaan näin ei ole tapahtunut. Amnesty vaatii, että Qatar esittää selvän aikataulun siitä, milloin järjestelmä poistetaan.

Siirtymäkaudella viranomaisten pitäisi vähentää pakkotyöhön joutumisen riskiä poistamalla vaatimuksen, jonka mukaan siirtotyöläisen täytyy saada työnantajaltaan lupa vaihtaakseen työpaikkaa.

Myös ammattiliittojen maailmanjärjestö ITUC on jo vuosia vaatinut Qataria korjaamaan siirtotyöläisten riistoon johtavaa lainsäädäntöään.

FIFA:a arvosteltu

Kansainvälistä jalkapalloliittoa FIFA:a on arvosteltu sekä kisojen myöntämisestä Qatarille – lahjusten voimalla, kuten on käynyt ilmi – että ponnettomista toimista epäkohtien korjaamiseksi.

Amnesty vaatii Qatarin viranomaisia turvaamaan kompensaatiosäätiön rahoituksen. Lisäksi komiteaan pitää palkata riittävästi tuomareita, jotta siirtotyöläisten tekemät valitukset käsiteltäisiin lain velvoittamassa ajassa.

Viranomaisten täytyy Amnestyn mukaan varmistaa myös se, että siirtotyöläisten oikeuksia polkevat yritykset päätyvät oikeuden eteen.