Lehtikuva/Laura Ukkonen

Hoidon laatu ei ole parantunut hoivakriisin jälkeen.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer selvitti yksityissektorilla työskenteleviltä jäseniltään tilannetta keväällä koetun hoivakriisin jälkeen. Työnantajat olivat luvanneet lisätä henkilöstön määrää ja korjata työoloja.

Selvityksen alustavat tulokset kertovat, että korjauksia ei ole tehty siinä määrin kuin työnantajat ovat antaneet ymmärtää. Hoidon laatu ja hoitajien työolot eivät ole parantuneet hoivakriisin jälkeen.

Kyselyssä selvitettiin, miten hoidon laatu koetaan hoivakriisin jälkeen. Kyselyyn vastasi noin 2 000 superilaista, jotka työskentelevät Attendolla, Esperissä, Mehiläisessä ja Pihlajalinnassa. Heistä vähintään kaksi kolmesta oli sitä mieltä, että hoidon laatu ei ole parantunut.

Keväällä mediassa nousivat esiin yksityisen sektorin ongelmat vanhustenhoidossa. Hoivakodeissa paljastui useita puutteita ja epäkohtia. Henkilöstömitoitus alittui monessa yksikössä, ja mitoitus koettiin riittämättömäksi. Hoitajat toivat esiin eettistä kuormaa siitä, että he eivät voi hoitaa niin hyvin kuin haluaisivat ja pitäisi. Työnantajat lupasivat asiaan pikaista muutosta. Kyselyn mukaan näyttää siltä, että työntekijöitä ei ole aidosti kuultu eikä epäkohtiin ole puututtu riittävästi.

Hoitajat siivoavat, pyykkäävät ja tekevät ruokaa kaiken aikaa

ILMOITUS

SuPer korostaa, että hoitajien tulee keskittyä vain hoitotyöhön ja tukityöhön on palkattava työntekijät erikseen. Hoitajien työajasta menee edelleen iso osa muuhun kuin varsinaiseen hoitotyöhön.

Attendon, Esperin, Mehiläisen ja Pihlajalinnan työntekijöistä yli kaksi kolmasosaa vastasi, että työtehtäviin kuului joka päivä siivousta, pyykkäystä ja/tai ruokahuoltoa.

SuPer on vaatinut lakiin 0,7:n vähimmäishenkilöstömitoitusta ja se on toteutumassa. Tällä hetkellä käytössä on suositus 0,5:n minimimitoituksesta. Mitoitusta on kuitenkin nostettava hoitoisuuden mukaan, esimerkiksi saattohoitotilanteissa tai muistisairaiden hoidossa.

Jokaisen neljän konsernin työntekijöistä yli 70 prosenttia vastasi, että työntekijöiden määrää ei ole lisätty asiakkaiden hoitoisuuden noustessa eli asiakkaiden tarpeiden mukaan.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.