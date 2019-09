Lehtikuva/Mayke Toscano

Rikolliset uhkailevat ja käyttävät väkivaltaa kaikkia tielleen asettuvia kohtaan.

Brasilian äärioikeistolainen presidentti Jair Bolsonaro ja hänen hallituksensa ovat väittäneet, että Amazonin sademetsien laitonta tuhoamista harjoittavat köyhät ihmiset hengenpitimikseen.

Tiistaina julkaistu Human Rights Watch -järjestön raportti sen sijaan kertoo, että tuhon takana ovat hyvin järjestäytyneet rikollisverkostot.

Rikolliset uhkailevat ja käyttävät väkivaltaa kaikkia tielleen asettuvia kohtaan, todetaan Rainforest Mafias -raportissa.

Raportissa dokumentoidaan 28 murhaa, jotka liittyvät laittomaan metsänraivaukseen. Uhreiksi on joutunut valtion ympäristöviranomaisia, poliiseja, pienviljelijöitä ja alkuperäiskansoihin kuuluvia.

Valtio on ollut voimaton tämän rikollisuuden edessä tai haluton puuttumaan siihen tehokkaasti. Raportoiduista murhista ainoastaan 2 on johtanut oikeudenkäyntiin. Useiden tutkinnassa on ollut vakavia puutteita.

Samaa kertoo myös katolisen kirkon yhteydessä toimiva kansalaisryhmä Comissão Pastoral da Terra. Sen mukaan kymmenen viime vuoden aikana Amazonin alueella on tehty yli 300 laittomaan metsänraivaukseen liittyvää murhaa, ja niistä ainoastaan 14 on päätynyt oikeuteen.

Järjestäytynyttä rikollisuutta

Kestävää metsätaloutta Rondonian osavaltiossa edistävän Ecoporé-järjestön puheenjohtaja Paulo Bonavigo sanoo Guardian-lehdessä, että laitonta metsänhakkuuta harjoitetaan täysin vapaasti järjestön tarkkailemalla suojelualueella.

Human Rights Watchin raportin mukaan laiton puunhakkuu on hyvin järjestäytynyttä toimintaa, jossa rikolliset pystyvät koordinoimaan koko ketjua hakkuista puutavaran myyntiin. Rikollisten aseistetut vartijat suojelevat puunhakkaajia.

Toiminnan alimmalla tasolla kyllä on hyvin köyhiä ihmisiä. Chico Mendes -instituutin edustaja sanoo Guardianille, että laittomissa metsätöissä ja kaivoksissa suoritusporras on huonosti palkattua, heikosti koulutettua ja rikkaiden pomojen riiston kohteena. Se ei ole aivan orjatyötä, mutta lähellä sitä kylläkin.

Bolsonaro kannustaa

Kun Amazonin metsäpalot – jotka usein ovat tahallisesti sytytettyjä sademetsän raivaamiseksi talouskäyttöön – nousivat elokuussa kansainvälisen huomion kohteeksi, presidentti Bolsonaro vakuutti nollatoleranssia ympäristörikoksia kohtaan.

Bolsonaron uskottavuus on kuitenkin heikko, koska hän on aikaisemmin kannustanut ottamaan Amazonia talouskäyttöön.

Amazonin alueella toimivat ympäristöviranomaiset ovat jo ennenkin olleet aliresursoituja. Bolsonaron aikana tilanne on mennyt entistä huonommaksi, ja Bolsonaro on puhdistanut ympäristöhallintoa suojeluhenkisistä työntekijöistä.

Kun Brasilian avaruustutkimuksen laitos Inpe elokuun alussa raportoi satelliittikuvien kertovan sademetsän tuhoista, Bolsonaro väitti tietoja valheiksi ja erotti viraston pääjohtajan.

Ulkomailla Amazonin kohtalosta noussutta huolta Bolsonaro sanoo hyökkäykseksi Brasilian suvereniteettia vastaan.