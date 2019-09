Lehtikuva/Markku Ulander

Moderni kansanrintamahallitus päättää ensi vuoden budjetista Säätytalolla.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoi tiistaina aamupäivällä, että hallituksen ensi vuoden budjettiesitys voi tulla valmiiksi jo tiistaina aikana. Rinteen mukaan neuvotteluja on ennen Säätytalolla alkanutta vääntöä käyty hyvässä hengessä.

– En tunnista mitään erityisiä kipupisteitä enää, Rinne sanoi toimittajille.

Rinteeltä tivattiin, ovatko talousnäkymät heikentyneet kevään hallitusneuvotteluiden jälkeen ja aikooko hallitus reagoida siihen.

– Meillä on koko ajan ollut taloudesta kuva, jonka perusteella budjettiesitystä on laadittu.

Rinteen mukaan hallitus on myös tuomassa ”aika pitkän listan” työllisyystoimia, joilla se aikoo saada luotua uusia työpaikkoja.

Kaksi isoa kestävyystavoitetta

Sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoi Rinteen tavoin, ettei odota suurempia ristiriitoja neuvotteluissa.

– Tällä hallituksella on kaksi isoa kestävyystavoitetta. Toinen on työllisyysasteen nostaminen ja toinen on ilmastonmuutoksen torjunta ja ylipäätään ympäristönsuojelun panostusten lisääminen. Näihin odotamme ja näiden eteen teemme töitä, että ratkaisuja saadaan, Ohisalo muotoili.

Hallitukselta odotetaan budjettiriihessä myös linjauksia yritystukien leikkauksiin. Hallitusohjelman mukaan niitä on tarkoitus leikata sadalla miljoonalla eurolla.

– Aiemmin yritystuista ei ole päästy leikkaamaan yhtään mitään. Tämä hallitus lähtee siitä, että tehdään paremmin kuin kaikki aikaisemmat ja uskon, että tässä saavutetaan ihan hyviä tuloksia, Ohisalo sanoi.

