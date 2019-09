Merja Purola

Logistiikasta vähennetään ja ulkoistetaan enintään 52.

Kesko aloitti maanantaina yt-menettelyn, joka koskee varaston tukitoimintoja. Tarkoitus on vähentää sekä ulkoistaa työvoimaa alustavan arvion mukaan enintään 52 henkilötyövuoden verran. Neuvotteluiden keskiössä on 150 työntekijää.

Keskon logistiikka työllistää kaikkiaan noin 2 000 työntekijää. Logistiikan tukitoiminnoissa, jotka pääsääntöisesti ovat fyysisesti hieman kevyempiä varastotehtäviä, työskentelee noin 150 työntekijää. Näistä tukitöistä Kesko arvioi vähentävänsä enintään 40 henkilöä, joiden lisäksi se aikoo työntekijöiden mukaan ulkoistaa kukkavaraston toiminnat kokonaisuudessaan. Keskon puolelta kerrotaan, että mitään päätöksiä ulkoistamisesta ei vielä ole tehty.

– Emme missään nimessä voi hyväksyä kaavailtuja vähennyksiä, irtisanomisia tai ulkoistamisia, henkilöstöä neuvotteluissa edustava pääluottamusmies Petri Järvinen toteaa.

Tukitöihin on sijoitettuna Keskon logistiikan henkilöstöä, joiden työkyky ei välttämättä enää sovi raskaampiin työtehtäviin. Keskon pääjohtaja on viimeksi elokuussa ilmestyneessä Talouselämän artikkelissa peräänkuuluttanut, että Keskon on tehtävä enemmän vajaatyökykyisten työllistämiseksi.

– Kyllähän tämä on märkä rätti vasten työntekijöiden kasvoja. Tukitöitä vähentämällä työnantaja kasvattanee merkittävästi kustannuksia sairauspoissaolojen ja ennenaikaisten eläkkeiden muodossa, kun työntekijöiden työtä ei voi enää yhtä usein sopeuttaa alentuneeseen työkykyyn, työsuojeluvaltuutettu Joonas Tuomivaara kertoo.

Tukitoiminnoissa ei henkilöstön edustajien mukaan ole kokonaisuudessaan vähentämistarpeita, sillä logistiikan työmäärät ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi ilman, että tukitoimissa on henkilömäärää juurikaan lisätty. Alueet ja henkilömäärät ovat kasvaneet merkittävästi koko logistiikassa ja Keskon ostettua Suomen Lähikaupan pari vuotta sitten, työmäärät kasvoivat henkilöstön mukaan arviolta jopa 15 prosenttia. Tämän tulisi luonnollisesti näkyä myös tukityötehtävissä toimivien henkilöiden määrän kasvuna.

Keskusvarasto 1:n ja H-Hallin luottamusmies Juha Metsälä pitää todella erikoisena, että työntekijöitä ollaan vähentämästä samoista tehtävistä kuin 2012, jolloin irtisanotut työntekijät ovat jopa osin palanneet tekemään noita samoja tehtäviä kuin ennen silloisia YT-neuvotteluita.

Henkilöstön edustajat kysyvät, ovatko neuvottelut vain teatteria. He epäilevät yt-lakia jo rikotun, sillä neuvottelukutsussa käytetään sanamuotoja, jotka viittaavat jo etukäteen tehtyihin päätöksiin.

– Tulemme tarvittaessa selvittämään, voivatko työntekijät hakea yt-lain mukaisia hyvityksiä lain rikkomisesta, pääluottamusmies Järvinen toteaa.

Juttua tarkennettu: 16.9.2019 klo 18.17. Yt-neuvottelut voivat johtaa enintään 40 henkilötyövuoden vähennyksiin ja 12 henkilötyövuoden ulkoistuksiin. Aiemmin jutussa mainittiin, että määrä olisi jo lyöty lukkoon. Tarkennettu myös, että työntekijöiden mukaan Kesko aikoo ulkoistaa kukkavaraston toiminnan kokonaisuudessaan. Tarkennettu, että työntekijöiden mukaan työmäärät ovat kasvaneet arviolta 15 prosenttia. Poistettu myös väliotsikko, jossa väitettiin yt-lakia rikotun. Henkilöstö vasta epäilee, että sitä olisi jo rikottu.