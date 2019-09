Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Vantaalla kaikki pysäköinnintarkastajat olivat viime vuonna uhkailun kohteina. Myös hoitajat joutuvat tekemään työtään pelon vallassa.

Asiakaspalvelutyötä tekevät kohtaavat työssään nimittelyä, seksuaalista vihjailua, fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa. Vantaalla 49 prosenttia kaikista kaupungin työntekijöistä koki uhka- tai väkivaltatilanteen vuonna 2018, kertoo Kunta10-tutkimus.

Joillakin ammattialoilla uhka- tai väkivaltatilanteita koetaan vieläkin enemmän. Vuonna 2018 Vantaalla uhka- tai väkivaltatilanteita koki esimerkiksi 100 prosenttia pysäköinnintarkastajista, 79 prosenttia lähihoitajista, 88 prosenttia ensihoitajista, 66 prosenttia opettajista sekä 71 prosenttia varhaiskasvatuksen opettajista.

Ilmiö ei ole yksin kunnallisella puolella, sillä epäasiallinen käytös on yleistynyt viime vuosina kaikilla palvelualoilla.

Vantaalla asiaan on päätetty puuttua näkyvästi, kertoo kaupungin henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen.

– Meillä on nollatoleranssi kaikkea uhkailua ja väkivaltaa kohtaan. Meidän on työnantajana ja esimiehinä varmistettava, että kaikilla on hyvä ja turvallinen työympäristö.

Uhka- ja väkivallan vastainen kampanja #ollaanihmisiksi alkaa näkyä Vantaan katukuvassa ja sosiaalisessa mediassa ensi viikon alusta lähtien. Kampanjalla Vantaa haluaa osaltaan herätellä asiakkaita miettimään omaa rooliaan asiakaspalvelutyötä tekevien ihmisten työhyvinvoinnin edistämisessä. Kampanjan aikana Vantaalla tehdään sisäisiä toimenpiteitä työturvallisuusriskien tunnistamiseksi ja työturvallisuuden kehittämiseksi.

Vantaan #ollaanihmisiksi-kampanja on jatkoa Kaupan liiton, työ- ja elinkeinoministeriön, Työelämä 2020 -hankkeen, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) vuonna 2017 käynnistämälle samannimiselle kampanjalle. Kampanjalla haluttiin herätellä kuluttajat miettimään omaa rooliaan niin myyjien kuin muidenkin asiakaspalvelutyötä tekevien työhyvinvoinnin edistämisessä.

Vantaan kaupungin henkilöstön työhyvinvointia mitataan joka toinen vuosi Kunta10-työhyvinvointitutkimuksella. Kunta10 on valtakunnallinen työelämää ja hyvinvointia selvittävä seurantatutkimus, jonka toteuttaa Työterveyslaitos. Vuonna 2018 Kunta10-tutkimukseen vastasi 70 prosenttia Vantaan kaupungin henkilöstöstä.