LEHTIKUVA

End the Cage Age -kansalaisaloite tuotantoeläinten häkkikasvatuksen lopettamiseksi on kerännyt vaaditut vähintään miljoona EU-kansalaisen allekirjoitusta.

End the Cage Age -kansalaisaloite etenee nyt EU-komission käsiteltäväksi.

Kansalaisaloite saavutti määräajassa yli 1,5 miljoonaa allekirjoitusta. Allekirjoituksia kansalaisaloitteeseen kerättiin vuoden ajan kaikissa 28 EU-maassa. Kansalaisaloite oli suurin koskaan tuotantoeläinten olojen parantamiseksi kerätty kansalaisaloite. Suomessa kansalaisaloitteesta vastasi SEY Suomen eläinsuojelu.

Yli 170 ympäristö-, kuluttaja- ja eläinsuojeluorganisaatiota ympäri Euroopan oli mukana keräämässä allekirjoituksia kansalaisaloitteeseen. Suomessa kansalaisaloitteen allekirjoitti yli 38 500 kansalaista, mikä on viidenneksi eniten EU-maista väkilukuun suhteutettuna.

– Tämä on merkittävä voitto tuotantoeläimille. Ainoastaan alle kymmenen eurooppalaista kansalaisaloitetta on toistaiseksi saavuttanut vaaditun määrän allekirjoituksia. Yli 1,5 miljoona allekirjoitusta on selvä ja vastaansanomaton viesti Euroopan komissiolle, kuinka tärkeänä EU-kansalaiset pitävät tuotantoeläinten hyvinvointia, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Häkit julma keksintö

Kansalaisaloitteen tavoitteena on lopettaa ruoan tuotannossa käytettävien eläinten kasvattaminen häkeissä koko Euroopassa. Satoja miljoonia eläimiä Euroopassa kasvatetaan ahtaissa ja karuissa häkeissä, joissa eläimet eivät pysty liikkumaan kunnolla. Häkkejä käytetään edelleen laajamittaisesti muun muassa kananmunantuotannossa, emakkosioilla ja lihakanien tuotannossa. Häkit rajoittavat eläinten normaalia käyttäytymistä merkittävästi. Häkkejä käytetään edelleen taloudellisen voiton maksimoimiseksi, vaikka myös liikkumisen mahdollistavia ja tuotannon kannalta toimivia kasvatusmenetelmiä on olemassa.

ILMOITUS

– Tavoitteenamme on, että kaikille eläimille taataan mahdollisuus liikkua ja toteuttaa olennaisia käyttäytymistarpeitaan. Eurooppalainen kansalaisaloite on mahdollisuus päästä tähän tavoitteeseen ei vain Suomessa, vaan koko EU-alueella, sanoo Pulli.

Kaiken normaalin liikkumisen estävät häkit ovat Pullin mukaan yksi julmimmista ihmisen keksimistä, eläinten elämää kontrolloivista vekottimista.

– On jo korkea aika päästä niistä eroon ja antaa eläimille oikeus liikkua. Työ häkittömän tulevaisuuden puolesta ei ole vielä ohi, vaan seuraavaksi tehtävämme on varmistaa, että Euroopan komissio ryhtyy kansalaisaloitteen edellyttämiin toimiin.

Suoran vaikuttamisen väline

End the Cage Age -kansalaisaloite on eurooppalaisten ympäristö-, kuluttaja- ja eläinsuojeluorganisaatioiden hanke. Kyseessä on suurin yhteishanke Euroopassa tuotantoeläinten olosuhteiden parantamiseksi. Hankkeen on pannut alulle eläinsuojelujärjestö Compassion in World Farming.

Eurooppalainen kansalaisaloite on virallinen suoran vaikuttamisen väline, jolla on mahdollista vaikuttaa suoraan EU:n politiikkaan. Suomessa Väestörekisterikeskus tarkastaa verkossa kerätyt allekirjoitukset vertaamalla niiden tietoja väestötietojärjestelmään. Euroopan komission tulee kolmen kuukauden sisällä aloitteen vastaanotettuaan kuulla aloitteen laatijoita, jotka pääsevät esittelemään aloitetta myös Euroopan parlamentille ja antaa tiedonanto, jossa komissio perustelee päätöstään kansalaisaloitteen etenemisestä.