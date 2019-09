Maailmanlaajuisen suosion saavuttaneesta englantilaisesta draamasarjasta Downton Abbey on nyt vuorossa odotettu elokuvaversio.

Sarjan luoja Julian Fellowes on itseoikeutetusti käsikirjoittaja, keskeisissä rooleissa nähdään monet tutut ”downtonilaiset”. Kukaan ei nouse ylitse muiden, kyseessä on korostetusti ensemble-filmi. Tapahtumien näyttämöllä pyörii iso kollektiivi.

Kuuden tuotantokauden (2010–2015) lisäksi Downton Abbeysta nähtiin muutama pitkän leffan mittainen erikoisjakso. Sellaista muistuttaa myös tuore elokuvaversio, mieleen tulee erityisesti vähän älyttömiä juonenkäänteitä tulvinut ”The London Season”; siinä Downtonin väki matkustaa pääkaupunkiin.

Nyt suunta on päinvastainen, ja Lontoosta odotetaan korkeimman tason vieraita: yökylään on tulossa itse hallitsijapari.

Alkaa hirmuinen häslinki, joka koskettaa kummankin kerroksen väkeä. Kerronnassa on sen mukainen polte. Kamera liikkuu vauhdilla ja näyttelijöiden repliikit sinkoilevat taukoamattomana virtana. Katsojan näkö- ja kuuloaistille tarjotaan tv-töihin erikoistuneen Michael Englerin ohjauksessa rivakkaa kyytiä.

Vilskettä riittää ja meininki on farssimaisen eloisaa, mutta ei voi mitään – juttuun on ahdettu hieman liikaa tavaraa. Toki moni tykkää tällaisesta, kun mukana on ”ihan kaikkea”. Pääpaino on odotetusti täyteläistä epookkia huokuvissa hohdokkaissa puitteissa, romantiikassa ja erilaisin maustein kuplivassa huumorissa.

Puhtaasti draaman tasolla Downton Abbey -elokuva on kepeää pikkupurtavaa, se on tv-sarjaa pinnallisempi ja rennon komediallisesti virittynyt tuttavuus. Se on myös yltiöpäisen nostalginen monarkian ylistys ja edustaa muutenkin tyylipuhdasta, isolla pensselillä maalattua ”arkihuolesi kaikki heitä” -koulukunnan mukaista hyvän mielen rainaa.

Epäilemättä voi puhua myös rahastusleffasta.

Downton Abbey (Englanti 2019). Ohjaus Michael Engler. Käsikirjoitus Julian Fellowes. Rooleissa muun muassa Hugh Bonneville, Maggie Smith, Elizabeth McGovern, Jim Carter. Ensi-ilta on 13.9.