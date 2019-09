Lehtikuva/Kalle Parkkinen

Huuhkajien arvokisapaikka ei ole edelleenkään pyhäkössä kuulutettu.

Elämme jännittävällä, oudolla ja uudella aikakaudella. Suomalaisten jalkapallofanien päivien kiitoa eteenpäin ei leimaa ahdistus ja ”miksi taas näin kävi” -voivottelu, vaan Huuhkajafanien mietteet täyttävät spekulaatiot siitä, mitkä pelit voittamalla tai tasuritkin ottamalla voimme varmistaa paikan kesän 2020 EM-kisoissa.

Tällä kertaa karsintojen loppusuoralla ei tarvitse voittaa Saksaa, Espanjaa tai Ranskaa, vaan nyt on päihitettävä Liechtenstein ja Armenia kotona. Toisaalta jo tasapeli Bosniaa vastaan 12.10. riittäisi suistamaan tämän lohkon alkuperäisen toisen ennakkosuosikin pois EM-kisoista.

Monet palaset ovat loksahdelleet kohdalleen yksi kerrallaan, ja maajoukkuevalmentaja Markku Kanerva on saanut tarpeeksi ylistystä osakseen. Kanerva on tehnyt rajallisella materiaalilla asiat pelitavallisesti oikein, eikä upeaa menoa ole haitannut Teemu Pukin seurajoukkueonnistumisten myötä valtavasti kasvanut itseluottamus. Suomen materiaali on silti kapea varsinkin kärkipäässä, eikä esimerkiksi Glen Kamaran loukkaantumiseen tai korttitilin täyttymiseen olisi oikein enää varaa loppupelejä ajatellen.

Huuhkajien arvokisapaikka ei siis ole edelleenkään missään pyhäkössä kuulutettu. Varsinkin Armenia saattaa olla yllättävä kanto kaskessa, vaikka Suomi on sen jo kertaalleen näissä karsinnoissa päihittänyt vieraskentällä. AS Romaan lainalle Arsenalista siirtynyt Henrikh Mkhitarjan oli esimerkiksi maansa ykkösässä sen kaataessa viikonvaihteessa sensaatiomaisesti Bosnian 4–2. Tämän Suomea avittaneen tuloksen jälkeen balkanilaisten valmentaja, aiempi Kroatian maajoukkuetähti ja tupakkaa ketjussa otteluiden puoliajoilla pelivuosinaankin kiskonut Robert Prosinečki poltti päreensä jättäen tehtävänsä.

Bosnia on tällä hetkellä varsin toivottoman urakan edessä. Sen olisi siis voitettava kaikki jäljellä olevat neljä karsintamatsiaan. Vaikka Edin Džeko kumppaneineen syttyisi minkälaisiin liekkeihin tahansa, on kahdentoista pisteen potti Bosnialle hyvin epätodennäköinen juttu. Näin ollen ehkä suurin panos Suomelle jatkoa ajatellen on karsintaottelussa Armeniaa vastaan 15.10. Tuolloin ei pelata enää Ratinan valojen alla, vaan Veritas Stadionilla Turussa. Vaikka kisapaikka ei välttämättä tuolloin ratkeakaan, on Varsinais-Suomessa tehty aiemminkin suomalaista maajoukkuehistoriaa.

Moni meistä kun muistaa lokakuusta 2008 alle 21-vuotiaiden maajoukkueen maalivahdin Tomi Maanojan raivokkaan tuuletuksen Itävaltaa käydyn matsin rangaistuspotkukilpailun käännyttyä Suomelle. Tuon voiton ansiosta Pikkuhuuhkajat lunastivat arvokisapaikan Ruotsissa vuonna 2009 pelattuun lopputurnaukseen, joka oli ikäluokalle ensimmäinen koskaan.

Yhdistelmän valmentajana toimi muuten Markku Kanerva ja sen avainpelaajiin lukeutuivat Teemu Pukki ja Tim Sparv. Nyt onkin syytä miettiä, toistaako historia itseään yhdentoista vuoden tauon jälkeen sinivalkoisen ja arvokisoilta haisevan huuhkajahuuman syleillessä Turkua kuukauden kuluttua.

Vakiorivillä palataan puolestaan seurajoukkuearkeen. Valioliigassa vielä tappioitta oleva Leicester kohtaa Manchester Unitedin Old Traffordilla. Maajoukkuetaukoa edeltäen punaiset tasasivat Southamptonin kanssa, ja ovat saavuttaneet toistaiseksi vain yhden voiton sarjassa napaten sen avauskierroksella Chelseasta. Kotijoukkue on selkeä suosikki ottelussa, mutta tiiviisti puolustava vierasjoukkue voi hyvinkin yltää tasapeliin. Ykkönen ristillä.

Norwich Cityn Carrow Roadilla odotetaan puolestaan Pukki Partyn käynnistyvän uudelleen Manchester Cityn tullessa vieraaksi. Yli miljardi euroa pelaajistoonsa laittanut Manchester City ”arvostettiin” kuluneella viikolla maailmanhistorian kalleimmaksi futisjoukkueeksi. Se jyrännee myös Norwichin haavoittuvan puolustuksen lävitse kerta toisensa jälkeen. Siksi suora kakkonen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 14.9. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1(X), 1, 1(X), 2, 2(X), 2, 1, 2(X), 1(2), 2, 1(2), 1, 1.