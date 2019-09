Lehtikuva/Emmi Korhonen

”Kun vaalit ovat ohi, lupaukset on unohdettu, rahaa ei ollutkaan.”

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola moittii pääministeri Antti Rinnettä (sd.) 0,7:n hoitajamitoituksen siirtymisestä. Rinne aiheutti hämmennystä puoluejohtajien paneelissa Kuntamarkkinoilla sanomalla, että 4 000 hoitajan ja lääkärin saaminen tällä vaalikaudella on mahdottomuus.

Paavolan mukaan hoitajamitoitus on kohtalonkysymys vanhustenhoidolle.

– Hoitajat eivät enää odota vuosia. Tilanne on todella kestämätön kentällä.

Rinne kertoi Kuntamarkkinoilla, että hallitus pyrkii toteuttamaan tämän vaalikauden aikana 0,7:n hoitajamitoituksen, seitsemän päivän hoitotakuun ja tuhannen ihmisen lisäyksen hoitavaan henkilökuntaan eli lääkäreihin ja hoitajiin.

– Ihan loppuun asti ei saada, me tarvitaan 4 000 hoitajaa ja lääkäriä lisää. Sitä ei pystytä tällä vaalikaudella toteuttamaan, ei ole rahaa, Rinne sanoi.

Oppositio syytti Rinnettä heti petoksesta. Kansanedustaja Arja Juvosen (ps.) mukaan lausunto oli veret seisauttava.

– Kyseessä on suuri bluffi ja huijausten huijaus. Kaikki hallituksen puhe vanhustenhoidon parantamiseksi on osoittautunut pehmeäksi unelmahötöksi ja pelkäksi vaalitäkyjen heittelyksi ennen eduskuntavaaleja. Totuus on ollut täysin toinen. Pääministeripuolue ja koko hallitus on huijannut Suomen kansaa liiallisella lupauksilla, joita ei ole ollut tarkoitustaan toteuttaa.

Kokoomuksen Petteri Orpon mielestä kyseessä on pohjanoteeraus.

Tämä on pohjanoteeraus. Keväällä @KristaKiuru väitti, että hoitajamitoitus saadaan yhdellä lauseella ja kuukaudessa kuntoon. Se oli vähintään muunneltu totuus. Pahoittelut kaikille niille, jotka uskoivat ja äänestivät SDP:tä tämän takia. #hoitajamitoitushttps://t.co/Cev1K15ziy — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) September 11, 2019

SuPerin Paavolan mukaan rahaa on löydyttävä siihen, että vanhukset saavat inhimillisen hoidon ja palvelut, jotka heille on luvattu. Myös hoitajien on saatava työolot, joissa työn tekeminen on mahdollista. Vanhuspalvelulakia ja Työturvallisuuslakia ei voida loputtomasti rikkoa.

Hoitajien jaksaminen on ollut jo vuosia koetuksella ja viestien määrä liittoon on kasvanut viime kuukausina, Paavola kertoo.

Osa hoitajista itkee kertoessaan arjestaan vanhustenhoidossa. Moni on jättänyt alan pääasiassa eettisesti kestämättömän hoidon laadun ja jaksamisongelmien vuoksi.

– Tämän tilanteen korjaamiseenko Suomen kaltaisella sivistysvaltiolla ei ole rahaa? Mistä hoitajat aiotaan ottaa tulevaisuudessa, kun alan annetaan vajota entistä syvemmälle?

Vaalikyselyissä kansalaiset kertoivat, että vanhustenhoito on viimeisimpiä asioita, joista tulisi säästää. Myös ehdokkaat lupasivat korjata vanhustenhoidon epäkohdat.

– Kun vaalit ovat ohi, lupaukset on unohdettu, rahaa ei ollutkaan, Paavola sanoo.

– Valtiolla on rahaa, mutta kysymys on siitä, mihin se halutaan laittaa. Nyt on mahdollisuus osoittaa teoilla, mikä vanhusten arvostus Suomessa aidosti on. Hallituksella ei myöskään ole varaa menettää lopullisesti hoitajien luottamusta. Päinvastoin, sen palauttamiseksi tulisi tehdä lujasti töitä.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.