Lehtikuva/Jyrki Nikkilä

Myös hallitusvastuussa puolueella oma poliittinen linja, piirijärjestö muistuttaa.

Uudenmaan Vasemmistoliitto esittää turkulaista kansanedustajaa, opetusministeri Li Anderssonia jatkoon vasemmistoliiton puheenjohtajana marraskuun puoluekokouksessa. Uudenmaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja, Vantaan kaupunginvaltuutettu Antero Eerola kehuu puolueen saaneen selkeät vaalivoitot Anderssonin johdolla kunnallisvaaleissa 2017 ja eduskuntavaaleissa 2019.

Eduskuntavaalien menestyksen jälkeen puolue vaikuttaa punavihreässä kansanrintamahallituksessa. Uudenmaan Vasemmistoliiton mielestä Anderssonin työ puolueen puheenjohtajana on kuitenkin kesken ja hallituskausi vasta alussa. Siksi on luonnollista, että hän jatkaisi puolueen vetäjänä myös seuraavan puoluekokouskauden.

– Vasemmistoliitto lupasi eduskuntavaaleissa olla muuttamassa Suomeen suuntaa. Tätä lupausta olemme nyt täyttämässä osallistumalla hallitukseen, Eerola sanoo.

Oma linja oltava



– Puolueen politiikka ei kuitenkaan voi olla yhtä kuin hallitusohjelma. Myös hallitusvastuussa vasemmistoliitolla pitää olla omia avauksia, aloitteita ja oma poliittinen linja. Li Anderssonin toiminta puheenjohtajana osoittaa, että hän jakaa tämän käsityksen ja on valmis toimimaan sen puolesta.

Uudenmaan Vasemmistoliiton mielestä puolueen pitää jatkossakin olla laaja kansanliike. Hallitusvastuu ja politiikan nopeatempoisuus eivät saa johtaa siihen, että puolueen asioista päättää pieni piiri samalla, kun kenttäväen tehtävä on vain tukea johtoa ja pyörittää käytännön asioita.

– Uskomme, että Li Andersson on oikea puheenjohtaja ymmärtämään myös tämän. Andersson nauttiikin puolueväen laajaa tukea. Hän on aina ollut jäsenten ja kannattajien intohimoinen innostaja, joka on aina ollut kenttäväen käytettävissä. Mediakasvona ja puhujana hän on todellinen 2000-luvun työväenliikkeen johtaja, digiajan agitaattori, Eerola kuvaa.

Uudenmaan Vasemmistoliitto korostaa samalla, että puoluejohto on kokonaisuus. Siihen tarvitaan myös uusia voimia.