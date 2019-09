Lehtikuva/Martti Kainulainen

”Ministerin viesti on odotettu ja erittäin positiivinen.”

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin tiedotti tänään, että ministeriö käynnistää neuvottelut kahden hankeyhtiön perustamiseksi nopeita junayhteyksiä varten. Hankkeet ovat Turun tunnin juna ja Suomi-rata.

Tässä vaiheessa hankeyhtiö vastaisi hankkeeseen liittyvästä suunnittelusta ja sen rahoituksesta. Valtio vastaisi hankeyhtiön pääomittamisesta 51 prosentilla ja muut osakkaat, kuten kunnat, 49 prosentilla.

– Ministerin viesti on odotettu ja erittäin positiivinen. Hankeyhtiön perustamisella edistetään Tunnin juna seuraavaan vaiheeseen, jonka jälkeen suunnittelu on kokonaan valmis. Liikenne- ja viestintäministeriö on työskennellyt asian eteen paljon ja ministeri Marin on kommunikoinut tilanteen etenemisestä meille hyvin. Olemme hyvin tyytyväisiä, että Tunnin junan eteneminen nyt jatkuu keskeytyksettä, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Pirkanmaan liitossa ollaan tyytyväisiä pääradan ja sen jatkoyhteyksien kehittämisen etenemiseen. Pirkanmaalla esillä on ollut tunnin juna Tampereen ja Helsingin välille.

– Esitetty hankeyhtiö ja rahoitus suunnitteluvaiheeseen käynnistävät työt, mikä on erittäin positiivinen asia. Suunnittelun esitetään kuitenkin kestävän pitkään ja monivaiheisesti. Tähän toivoisin nopeutusta, sanoo suunnittelujohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Pirkanmaan liitosta.

– Kun edetään esisuunnitelmasta alustavan suunnitelman kautta yleissuunnitelmaan ja edelleen ratasuunnitelmiin, on tie varsin pitkä. Uskon kuitenkin, että tätä tullaan vielä selvittämään.

Ministeri Marin arvioi suunnittelun kestävän 6–8 vuotta. Liikenne uusilla radoilla alkaisi 2030-luvulla.

Turulla on kaupunginjohtaja Arven mukaan valmius käynnistää neuvottelut ministeriön kanssa välittömästi.

– Linjaus siitä, että hankeyhtiöt keskittyvät suunnitteluun on järkevä ja myös meidän näkemyksemme mukainen.

Tunnin junaan sisältyvän Espoo-Lohja-Salo –yhteysvälin yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi valmistuvat keväällä 2020. Hankeyhtiön avulla voidaan siirtyä suoraan seuraavaan vaiheeseen, joka on ratasuunnitelman laatiminen.

– Suunnittelun osalta tilanne on nyt oikein hyvä. Rakentamisvalmius on jo olemassa Espoon kaupunkiradalla ja ensi vuonna Turun ratapihalla, joista pitää vielä tehdä erikseen päätökset. Uskon, että keskustelu jatkuu näiden hankeosioiden osalta ministeriön kanssa positiivisesti, Minna Arve toteaa.