Lehtikuva/Brendan Smialowski

YK:n entisen pääsihteerin Ban Ki-moonin johtaman ryhmän mukaan ilmastonmuutokseen sopeutuminen on kallista, mutta piittaamattomuus siitä vasta kalliiksi tuleekin.

Maailma on erittäin huonosti valmistautunut ilmastokriisiin, joka on jo meneillään. Näin toteaa ilmastokriisiin sopeutumista ruotinut Global Commission on Adaptation (GCA).

GCA koostuu 34 arvovaltaisesta henkilöstä politiikan, tieteen ja liike-elämän aloilta. Sitä johtaa entinen YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon ja muut puheenjohtajat ovat Microsoftin perustaja Bill Gates sekä Maailmanpankin pääjohtaja Kristalina Georgieva. Järjestön komissaareihin kuuluu muun muassa Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) suomalainen pääsihteeri Petteri Taalas.

Komission raportin mukaan on rikkaiden maiden moraalinen velvollisuus investoida ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, koska kriisistä kärsivät eniten ne, jotka ovat vähiten olleet sitä aiheuttamassa.

Komission mukaan suurin este ei ole raha, vaan poliittisen tahdon puute.

Komission mukaan vaarana on ”ilmasto-apartheid”, jossa rikkaat pystyvät välttämään ilmastokriisin seuraukset, mutta köyhillä ei ole siihen mahdollisuutta.

Hyödyt ohittavat kustannukset

Raportin mukaan ilman nopeita toimia sata miljoonaa ihmistä ajautuu ilmastokriisin takia köyhyyteen vuoteen 2030 mennessä. Vähintään ajoittaisesta vedenpuutteesta kärsivien ihmisten määrä nousee 1,4 miljardista 5 miljardiin, mikä ruokkii konflikteja ja siirtolaisuutta. Lisäksi merenpinnan nousu ja myrskyt ajavat satoja miljoonia ihmisiä pois kodeistaan.

ILMOITUS

Komissio ei kuitenkaan puhu pelkästään moraalisesta velvollisuudesta, vaan myös rahasta. Se myöntää, että ilmastokriisiin sopeutuminen tulee varsin kalliiksi: vuoteen 2030 mennessä siihen tarvittaisiin 1 800 miljardia dollaria (nykykurssilla 1 630 miljardia euroa).

Komission kustannus-hyötyanalyysin mukaan nämä investoinnit kuitenkin tuottaisivat peräti 7 100 miljardin dollarin hyödyt vältettyinä haittoina, innovaatioina, talouskasvuna sekä yhteiskunnallisena ja ekologisena hyötynä.

Tuskin on olennaista, ovatko luvut juuri nämä. Joka tapauksessa hyöty olisi moninkertainen kustannuksiin nähden.

Komission mukaan suurin este muutokselle ei ole raha, vaan poliittisen tahdon puute. Komission päätavoite on saada ilmastonmuutokseen sopeutuminen politiikan asialistalle kaikkialla maailmassa ja osaksi päätöksentekoa kaikilla tasoilla.

Viisi painopistettä

Komissio listaa viisi painopistealuetta, joihin pitäisi investoida.

Ensimmäisenä ovat varoitusjärjestelmät. Vuorokausi ennen myrskyä tai helleaaltoa annettu varoitus voi vähentää tuhoja 30 prosenttia. Erityisesti rannikoilla on parannettava varoitusjärjestelmiä.

Toinen kohta on infrastruktuuri, ilmastokriisin kestävien talojen, teiden ja tulvasuojien rakentaminen. Myös yksinkertaiset ratkaisut vaikuttavat: Intian Ahmedabadissa kattojen maalaaminen valkoiseksi on pudottanut sisälämpötilaa viidellä asteella.

Kolmantena komissio mainitsee paremmin kuivuutta kestävien kasvilajikkeiden ottamisen käyttöön.

Neljäs on rannikkorakentamisen uhkaamien mangrovemetsien suojelu ja elvyttäminen. Ne suojaavat 18 miljoonaa ihmistä tulvilta ja torjuvat 80 miljardin dollarin tulvatuhot.

Viidentenä painopisteenä on vesivarantojen säilyttäminen ja veden tuhlauksen lopettaminen.

Huippukokous lähestyy

Syyskuu on ilmastopolitiikan huippusesonkia. Vajaan kahden viikon kuluttua eli maanantaina syyskuun 23. päivänä järjestetään pääsihteeri António Guterresin koolle kutsuma YK:n ilmastohuippukokous.

Saman viikon keskiviikkona 25. syyskuuta julkistetaan kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n meri- ja jääaiheinen erityisraportti.