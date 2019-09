Lehtikuva/Eija Kontio

UPM sulkee paperikoneen ja Stora Enso lomauttaa.

Metsäteollisuudesta on viime vuosina kuultu investointiuutisia, mutta tiistaina tuli muistutus kuolevaisuudesta. UPM aikoo sulkea paperikoneen Raumalla. Tänään alkavissa yt-neuvotteluissa uhanalaisena on 179 työpaikkaa. Stora Enson Anjalan paperitehtaalla alkavissa yt-neuvotteluissa tarkoitus on lomauttaa tehtaan koko henkilöstö eli 300 henkilöä enintään 90 päiväksi.

Lisäksi Stora Enson Oulun paperitehtaalla työt loppuvat ensi vuoden loppuun mennessä 365 henkilöltä.

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala kommentoi päivän yt-uutisia sarkastisesti:

Synkkiä uutisia Metsäteollisuudessa: UPM aikoo sulkea paperikoneen Raumalla, Stora Enso lomauttaa Anjalassa, Oulussa odotellaan lopputilejä. Näin se kiky auttoi miestä ja naista mäessä @UPMSuomi @storaensosuomi @duunarit @finindustrial @Paperiliittory @metsateollisuus — Petri Vanhala (@petri_vanhala) September 10, 2019

UPM sulkee paperikoneen Rauman lisäksi Ranskassa. Yhtiö perustelee asiaa graafisten papereiden kysynnän rakenteellisella laskulla jo kymmenen vuoden ajan sekä kilpailukyvyllä.

Stora Enson Anjalan paperitehtaan lomautusten perusteina ovat markkinatilanteen heikentyminen ja epävarmuus paperin kysynnän kehittymisessä.

Oulussa Stora Enson yt-neuvottelut päättyivät jo keväällä. Oulun paperitehdas muunnetaan pakkauskartonkitehtaaksi. Pääosa irtisanomisista toteutetaan vuoden 2020 loppuun mennessä, jolloin päällystetyn hienopaperin valmistus Oulussa päättyy.