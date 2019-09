Markku Poskiparta

Kunnalliset ruoka- ja puhtauspalvelut ovat uhattuina Raumalla. Suunnitelma koskee liki 300 henkilöä, joista suurin osa on pienipalkkaisia naisia.

Rauman valtuusto on istunut maanantaina 9.9. kello yhdestä alkaen seminaarissa pohtimassa Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelmaa tuleville vuosille VVR-ohjausryhmän esityksen ja siitä tulleen kuntalaispalautteen pohjalta.

Laajan ohjelman yksi eniten puhuttaneista ja riitaa aiheuttaneista kohdista liittyy ruoka- ja puhtauspalveluihin. Ohjausryhmä esittää niin siirtämistä yksityisen sektorin tuotettavaksi. Säästöjä arvioidaan näin saatavan noin 1,9 miljoonaa euroa ja vähennystä syntyvän 260 työtehtävän verran.

Muutos tapahtuisi aikaisintaan vuoden 2021 alussa ja tavoitteena on, että henkilöstö siirtyy uuden toimijan palvelukseen. Alan haasteena on jo pitkään ollut työvoiman saaminen. Palvelutuotannon jatkaminen omana toimintana vaatisi ohjausryhmän mukaan myös mittavia investointeja.

Ulkoistamalla menetetään vaikutusvalta

Vasemmistoliiton Rauman valtuustoryhmän puheenjohtaja Jouni Lehto, joka on myös Rauman JHL:n puheenjohtaja, ilmaisi seminaarissa huolestuneisuutensa talousohjelman sisällöstä ruoka- ja puhtauspalvelujen osalta.

– Meillä on ammattitaitoinen ja tehokkaasti asiansa hoitava ruoka- ja puhtauspalvelu. Vuoden alussa yhdistyvälle ruoka- ja puhtauspalveluiden taseyksikölle täytyy antaa mahdollisuus, sillä nämä palvelut ovat tähänkin asti toimineet erinomaisesti. Ei ole mitään syytä lähteä purkamaan tehokasta toimintaa. Nyt pitää huolehtia siitä, että se pysyy taloudellisesti kilpailukykyisenä yksikkönä ja katsoa, että se toteuttaa VVR:ssä sille osoitetun säästötavoitteen.

ILMOITUS

Lehto korostaa, että kunnan omana työnä tuotetuista palveluista kaupunki tietää, mitä on tulossa niin laadullisesti kuin kustannustenkin tasolla. Kaikki on kaupungin omissa käsissä.

– Mutta jos lähdetään yksityisen varaan, niin kukaan ei tiedä, mikä on hinta jonkun ajan päästä ja mikä on laatu ja kuka työn tekee. Ulkoistamalla menetämme vaikutusvallan näihin asioihin.

Työpaikat uhattuina

Rauman JHL:n eli juuri näitä ruoka- ja puhtauspalveluja tuottavien työntekijöiden ammattiliiton paikallisena edustajana Lehto kantaa huolta työpaikoista.

– Jos yksityistämisen myötä kaupungilta lähtisi 300 työpaikkaa pois, ja siirtyisi ensin liikkeenluovutuksella yksityiselle, niin kuinka moni niistä ihmisistä olisi vuoden päästä enää töissä? hän kysyy.

Lehto vastaa, että kukaan ei pysty takaamaan työpaikkojen säilymistä.

Vasemmistoryhmä on ilmoittanut vastustavansa ohjausryhmän esitystä. Vahva ja vakaa Rauma -ohjausryhmässä istuu vasemmistoliiton edustajana Tapio Ailasmaa. Hän jätti ohjausryhmän ruoka- ja puhtauspalveluita koskevasta esityksestä eriävän mielipiteen.

Näyttöä tehokkuudesta löytyy

Lehto korostaa, että näyttöä Rauman omien palveluiden tehokkuudesta löytyy.

– Esimerkikis kouluruuan hinta oli vuonna 2009 maksoi 2,86 euroa annosta kohti. Nyt se on 2,9 eruoa. Ruuan hinta on noussut huimat neljä senttiä eli 1,4 prosenttia lähes 11 vuodessa. Siihen nähden, miten paljon kaikki kustannukset ovat nousseet tuona aikana pidän käsittämättömänä, että ruokapalvelu on pystynyt tehostamaan toimintaansa noin paljon.

Siivouspuoli on Raumalla osin yksityinen, omaa tuotantoa on noin puolet. Lehdon mukaan tuo kaupungin puolikas pitää sisällään vaativimmat ja samalla kustannuksiltaan korkeimmat kohteet.

– Mutta yksityisellä puolella on ongelmana se, että työntekijöitä ei tahdo saada. Ja hinnoittelusta johtuen työn taso ei aina vastaa sitä, mikä meillä on omassa siivouksessa.

Esimerkkinä Lehto mainitsee Lassila&Tikanojan, joka tuli kaupungille siivoojaksi vuodenvaihteessa.

– Jo heinäkuussa sopimukset purettiin, koska paikkoja ei oltu pystytty siivoamaan niin kuin oli tarkoitus. Eli jos annetaan faktojen puhua puolestaan niin tässä ei ole mitään epäselvää. Kuntapuolella siivous- ja puhtauspalveluissa työehdot ovat yksityistä paremmat, minkä vuoksi kunta on vielä saanut työntekijöitä.

Vahva ja vakaa Rauma -ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran lokakuussa. Näillä näkymin päätöksiä asiassa tehdään Raumalla marraskuussa.