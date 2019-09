Tänä kesänä on taas rikottu lämpöennätyksiä. Heinäkuu oli koko maapallon mittaushistorian kuumin kuukausi. Samaan aikaan ihmiset ovat reagoineet voimakkaasti siihen, kuinka yksi maailman suurimmista hiilinieluista on kirjaimellisesti liekeissä.

Maapallon hätätila on otettava vakavasti. Tutkijat varoittavat ilmaston vaarallisista positiivisista takaisinkytkennöistä eli tilanteista, jossa lämpeneminen saa aikaan lisää lämpenemistä. Tällöin ilmastonmuutos alkaa kiihdyttää itse itseään. Amazonin kohdalla ylimääräisenä pelkona on, että sen kyky korjata itseään voi peruuttamattomasti vaarantua.

Jätin hallitukselle kirjallisen kysymyksen Amazonin sademetsien suojelusta: Puheenjohtajamaana Suomen pitää varmistaa, että EU:ssa Mercosurin-sopimuksen hyväksymistä tarkastellaan ehdollisena Amazonian tilanteeseen. EU:ssa pitää ottaa talouspakotteet käyttöön mikäli sademetsän tuhoaminen jatkuu. Metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden tuontia EU:hun pitää voida rajoittaa. Myös Suomen luonnonsuojeluliitto ja 25 muuta järjestöä ovat vaatineet EU:lta toimia tilanteen ratkaisemiseksi.

Suomen kansainvälisiä ilmastovaatimuksia edellyttää se, että olemme itse rohkaisevana esimerkkinä. Muuten olemme tekopyhiä. Ensi vuoden valtion budjettia laadittaessa on painotettava, että ilmastotoimet on aloitettava nyt ja heti.

Myös luonnonsuojelun määrärahoilla hillitään ilmastonmuutosta. Hallitusneuvotteluissa sovitut historialliset määrärahat pitää saada nostettua nyt heti hallituskauden alussa. Sillä valitettava tosiasia on, että täysimääräisesti toteutuneena nekään eivät ole biologisesta näkökulmasta katsottuna riittävällä tasolla.

ILMOITUS

Hallitus on sitoutunut siihen, ettei eriarvoisuus kasva hallituksen päätösten johdosta. Ilmastotoimien on saatava ihmisten hyväksyntä. Tässä on Vasemmistolla tärkeä tehtävä. Meidän pitää saada ihmiset mukaan muutokseen.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton kansanedustaja.